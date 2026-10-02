Universidades de la Comunitat Valenciana rebajan el nivel de emergencia por la evolución meteorológica

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VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de la Comunitat Valenciana están rebajando el nivel de emergencia y las medidas previstas en sus protocolos que habían adoptado a causa de la alerta roja por lluvias.

La Universitat de València (UV) informa a la comunidad universitaria de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha reducido esta madrugada a naranja el aviso por lluvias en el litoral de la provincia de Valencia, que finalizó a las 12:00 h de hoy, viernes 2 de octubre. Desde esa hora y hasta las 00:00 h del domingo, 4 de octubre, está vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas, con una franja de aviso naranja entre las 21:00 h y las 24:00 h de hoy. Se prevén precipitaciones durante el resto del día y también a lo largo del fin de semana.

Por otra parte, el transporte público ha comenzado a recuperarse a lo largo de la mañana, y no se han producido desperfectos graves en los edificios de la Universitat como consecuencia del aviso rojo de ayer.

A la vista de esta evolución, el Comitè d'Emergències de la Universitat de València ha acordado pasar al nivel 2 del protocolo de emergencias desde las 15:00 h de hoy hasta las 00:00 h del sábado 3 de octubre. A partir de ese momento, y salvo que se comunique una actualización, se establecerá el nivel 1 hasta las 00:00 del domingo, cuando quedará desactivado el nivel de alerta y se recuperará la actividad ordinaria, de modo que el lunes 5 de octubre se retomará la actividad presencial.

Durante la tarde de hoy, la actividad docente se desarrollará en modalidad online, y las actividades que no admitan esta modalidad deberán aplazarse o reprogramarse. El personal de la Universitat trabajará a distancia y los registros de gestión horaria se completarán de oficio.

APARCAMIENTOS CERRADOS

Con el fin de evitar desplazamientos innecesarios, los edificios e instalaciones de la Universitat, parkings incluidos, permanecerán cerrados durante la tarde del viernes, sin perjuicio del acceso coordinado del personal designado para actividades que no admitan aplazamiento.

La institución ruega a todos los miembros de la comunidad universitaria que no realicen ningún desplazamiento que no pueda efectuarse en condiciones de seguridad, especialmente durante la franja de aviso naranja de esta noche, que eviten los que no sean imprescindibles y que consulten antes de salir el estado de las carreteras y del transporte público. En ningún caso deben atravesarse zonas inundadas, pasos inferiores, barrancos ni ramblas.

Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV) traslada que, a partir de las 15.00 horas de este viernes, se recupera la actividad presencial con normalidad en los campus de Vera y Gandia.

Tanto la Biblioteca como lo deportes reanudarán su actividad a partir de las tres de la tarde, mientras que el Centro Infantil de Vera permanecerá cerrado.

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló reabrirá con normalidad las instalaciones a partir de mañana sábado, 3 de octubre, y se retomarán todas las actividades presenciales previstas.

La entidad educativa recomienda a la comunidad universitaria precaución en los desplazamientos y seguir las informaciones oficiales según las zonas por las que transcurre cada trayecto, no atravesar zonas inundadas, alejarse de barrancos, lechos de ríos y zonas inundables, priorizando siempre la seguridad personal.

También recomienda consultar el estado de las carreteras y del transporte público antes de iniciar cualquier desplazamiento, seguir las indicaciones de las autoridades competentes y la información de la Aemet y del 112 Comunitat Valenciana; y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la UJI: web, correo electrónico y perfiles de redes sociales. La UJI mantiene el seguimiento de la situación meteorológica.