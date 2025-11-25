Las universidades españolas abren el curso apelando a la ciencia y valores democráticos frente a los "discursos de odio"

El Rey Felipe VI (c) durante la apertura del curso universitario 2025/2026, en la Universitat de València, a 25 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha advertido de que, tanto las instituciones de educación superior como la sociedad en general, se enfrentan "al mayor de los desafíos": "una realidad en la que crecen los autoritarismos y los discurso del miedo y del odio con provocaciones incluso a las puertas de los campus".

En este contexto, ha defendido que "podemos y debemos apoyarnos en la ciencia, en la innovación y los valores democráticos" que, no solo son "el mejor instrumento de progreso económico y bienestar social", sino también "para preservar nuestro modelo de convivencia".

Así lo ha manifestado Alcón en su discurso en el Solemne Acto de Apertura de Curso de las Universidades Españolas, celebrado este martes en el edificio histórico de la Universitat de València y que ha sido presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI.

La portavoz de la CRUE ha señalado que los actuales son "momentos complejos en los que urge velar por un progreso alentado por la universidad", lo que implica "no dejar a nadie atrás y un liderazgo ético, como el que avalaba el profesor Manuel Broseta", a quien su hijo definió como "un profundo escuchador". "Seamos nosotros también profundos escuchadores para superar los desafíos desde el entendimiento y el diálogo", ha instado.

Uno de estos desafíos, ha apuntado, es mejorar la financiación universitaria, porque "una universidad con una financiación justa y sostenida es un pilar fundamental del estado de bienestar". Igualmente, ha subrayado la necesidad de "garantizar la equidad educativa y recuperar el pulso como ascensor social, además de ser una universidad que incluya y esté libre de violencias".

En este punto, Eva Alcón ha argumentando que hay que "velar por la autonomía universitaria", puesto que esta "permite sostener la libertad de pensamiento" y caminar hacia una sociedad que mira "hacia la paz".

Desde la CRUE se apuesta este curso por "implementar desde la corresponsabilidad medidas para elevar esa esencia transformadora y situar a la universidad a la vanguardia del progreso". Asimismo, ha resaltado la voluntad de las y los rectores de "trabajar desde la lealtad institucional".

"UNA INSTITUCIÓN TRANSFORMADORA"

"Siempre hemos sido una institución transformadora. De hecho, esa es la esencia de la universidad, bien lo sabe la Universitat de València. Enhorabuena por cinco siglos de historia", ha concluido.

Por su parte, la rectora de la Universitat de València, Maria Vicente Mestre, quien próximamente finalizará su mandato, ha rememorado las "situaciones inimaginables" que se han vivido en su etapa como máxima responsable de la universidad valenciana, la primera mujer en serlo, según ha recordado: "Cuando accedí al cargo jamás habría imaginado que nos enfrentaríamos a la vuelta de la guerra en el corazón de Europa, con la invasión de Ucrania, a un genocidio sin precedentes, como el que Israel practica en Gaza, a la vuelta de los talibanes, a la extensión de la crisis migratoria en el Mediterráneo, a una pandemia que cambiaría nuestras vidas, a una inundación que volvería a cubrir de agua y desgracia parte de la provincia de Valencia y a un apagón que nos sumió en la oscuridad prácticamente un día".

"Muchos retos en poco tiempo" a los que la UV ha dado respuesta "poniéndose del lado de los derechos humanos" y con ayudas, becas y políticas "de solidaridad, que es la forma en la que entendemos la universidad pública", ha proclamado.

Para Mestre, esta universidad pública es "más necesaria que nunca para combatir las desigualdades, contribuir al conocimiento y la formación desde una perspectiva de inclusión e innovación". Aquí ha sentenciado que "sin ciencia no habría salida de la pandemia y sin conocimiento científico no hay explicación a la emergencia climática ni pueden diseñarse políticas eficaces contra problemas contra la despoblación y el reto demográfico".

Además, la rectora ha avisado de que "cuando los servicios públicos se resienten, cuando las personas son víctimas de la manipulación de la verdad, de la desinformación, lo que se pone en riesgo es la misma democracia, y cuando una sociedad desconoce su historia puede caer en errores del pasado y lo que se pone en riesgo es la misma democracia". Por eso, ha apostillado, "las personas han de situarse en el centro de las políticas".

También ha reivindicado la suficiencia financiera para las universidades y ha agradecido al equipo de la Conselleria de Educación y Universidades la firma del reciente Plan Plurianual de Financiación, que, no obstante, ha de completarse --ha dicho-- con dotaciones para cuestiones como el patrimonio histórico.

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La rectora se ha mostrado emocionada y ha agradecido a su familia su ayuda en este tiempo, especialmente a su marido por hacer realidad la corresponsabilidad en el hogar. Al hilo, ha reivindicado el papel de la UV para lograr la igualdad entre hombres y mujeres con una política "pionera" en España.

También ha destacado el papel de la mujer la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien, con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha dedicado sus primeras palabras a "las mujeres que viven con miedo o mueren por la violencia machista, y también a las familias que la sufren". Ha garantizado que el Gobierno seguirá "dejándose la piel" para responder a este "grito social" y para combatir el negacionismo de la violencia de género, que ha recordado que es "una evidencia científica".

Por otro lado, ha ensalzado la relevancia de las universidades públicas durante la democracia española y ha llamado al "compromiso firme" de todas las administraciones para una "mejora radical" de la financiación universitaria, con el objetivo de que "el ascensor social no se detenga".

"No debemos permitir que el futuro de los jóvenes dependa de un crédito ni del bolsillo de su familia, porque no existe la meritocracia sin igualdad de oportunidades. Y estamos fallando cuando ya el 14% de los préstamos personales en España se dedican a pagar estudios universitarios. Es una situación preocupante", ha manifestado.

Morant se ha comprometido a dar respuesta al "grito de auxilio" de la financiación universitaria para "reconstruir lo perdido en la época de recortes y austeridad" y también "ir más allá y dar un salto cualitativo". Ha recordado que es algo que defendió del profesor de la UV Ernest Lluch, del que se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA: "No debemos perder nunca ese legado".

Durante su discurso ha puesto en valor el papel de las universidades desde el final del franquismo: "Mientras en el mundo regresan las pulsiones autoritarias, en España celebramos 50 años de libertad democrática como fruto de un pacto de país que decidió mirar adelante, dejando atrás una dictadura que también persiguió, purgó, mando al exilio y fusiló a científicos y profesores de este país, como al rector de la Universitat de València Juan Peset Aleixandre, fusilado en el Paredón de Paterna".

Paralelamente, la ministra ha alabado el papel de las universidades valencianas durante la dana del 29 de octubre de 2024 --"estuvisteis y estáis donde hay que estar"-- y el de los estudiantes voluntarios: "Nunca olvidaremos aquella cadena de personas cruzando el Pont de la Solidaritat cargados con escobas y palas. Nuestros jóvenes, la mal llamada generación de cristal, demostró fortaleza y compromiso, y nos toca devolverles ese compromiso en forma de futuro".