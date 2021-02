Las universidades públicas esperan recuperar la presencialidad "cuanto antes" y se reivindican como "espacios seguros"

Mestre subraya el trabajo para garantizar que no haya promociones "estigmatizadas" por la Covid

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana confían en poder recuperar "cuanto antes" la presencialidad o, al menos, el modelo híbrido que desarrollaban antes de la escalada de la tercera ola de la pandemia, al tiempo que se reivindican como "espacios seguros" que "han sabido combinar la salud con la calidad de la docencia".

"Somos universidades públicas, presenciales, y, por lo tanto, el tema de la no presencialidad es una solución transitoria puntual para una limitación impuesta por la pandemia. Nuestro objetivo es recuperar cuanto antes la presencialidad, que implica, no solo formación, sino también convivencia y relaciones sociales".

Así lo ha asegurado la rectora de la Universitat de València (UV) y actual portavoz de la Conferencia de rectores de las universidades públicas valencianas (CRUPV), María Vicenta Mestre, en una entrevista concedida a Europa Press.

La rectora se ha referido al acuerdo alcanzado entre las cinco universidades públicas valencianas y la Generalitat para, desde el 1 de febrero, aplicar la mínima presencialidad en los campus ante el aumento de contagios en la comunidad autónoma.

En este sentido, Mestre ha aclarado que con este acuerdo --que contempla la enseñanza online para todas aquellas asignaturas en las que sea posible-- se ha conseguido "algo muy importante, que es salvar las prácticas, que son fundamentales". Ha aludido expresamente a las de laboratorio, cuyas competencias no pueden ser adquiridas mediante otras actividades.

Sobre las prácticas sanitarias, ha apuntado que "hemos querido salvarlas en la medida de lo posible". "Es cierto que no están yendo todos, pero sí las de los últimos cursos. Ahora la situación en la Comunitat es bastante compleja, pero queremos, en la medida de lo posible, que las prácticas sanitarias se recuperen totalmente porque son importantes para formar a estos profesionales", ha insistido.

Además, ha hecho notar que "sí se puede ir a la universidad, ya que las prácticas y la investigación continúan". "Lo que estamos haciendo --ha aseverado-- es apoyar la medida de la Generalitat de reducir la movilidad de la sociedad".

REVISIÓN EN LA TERCERA SEMANA DE FEBRERO

La dirigente universitaria ha recordado que el acuerdo sobre la asistencia prevé revisar la situación la tercera semana de febrero y la esperanza de los rectores es, si no es posible hacerlo ya desde el 1 de marzo --"desgraciadamente no podemos anticipar cómo evolucionará la pandemia", reconoce--, poder retomar tras el período de Fallas (que este años no se festejarán en la ciudad) "al menos" el modelo híbrido que se venía empleando antes del incremento de contagios: reducción de aforos y clases en línea en semanas o cursos alternos.

Mavi Mestre ha recalcado que los equipos rectorales se sienten "orgullosos de haber podido combinar salud y calidad en la docencia" y ha agregado que siguen trabajando en ello porque "el objetivo principal es la salud de las personas, pero otro fundamental es que estas promociones de estudiantes, en cada una de las titulaciones, no salgan estigmatizadas, sino que sean títulos igual de válidos y con las mismas competencias, como si el Covid no hubiera pasado por ellos".

Mestre ha recalcado que los estudiantes están recibiendo "una docencia de calidad porque ningún estudiante se ha quedado atrás por no disponer la conexión necesaria para acceder a esta formación online". Ha puesto como ejemplo que la UV mantiene abierta una convocatoria de ayudas TIC para alumnos que no tengan solventada la conectividad y ha reiterado que la pretensión de las universidades es que "nadie se quede fuera por falta de recursos económicos". "No seríamos coherentes y no daríamos un buen servicio publico" si fuera así, ha apostillado.

COLEGIOS MAYORES

Por otra parte, se ha referido a la polémica por la actuación de algunos residentes en colegios mayores, como el macrobrote originado hace unos meses tras una fiesta en el Galileo Galilei de València.

Sobre esta cuestión, ha admitido que a los rectores "les dolió mucho". "¿Qué valores tienen esos estudiantes? Me duele pensar que gente universitaria que en un futuro tendrá cargos de responsabilidad en estos momentos no tenga esa responsabilidad".

Y ha concluido: "Todos los rectores y rectoras rechazamos esas fiestas y, por supuesto, la Generalitat ha tomado medidas específicas para los colegios mayores. Las normas están para cumplirse".