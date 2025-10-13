La Universitat Politècnica de València inaugura el primer centro universitario español en China

La Universitat Politècnica de València inaugura este miércoles el primer centro universitario español en China
La Universitat Politècnica de València inaugura este miércoles el primer centro universitario español en China - UPV
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 13 octubre 2025 13:10

   VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Universitat Politècnica de València (UPV) inaugurará este miércoles, 15 de octubre, "el primer centro universitario español en China".

   Será en un acto que se desarrollará a partir de las 09.00 h --hora local, tres de la madrugada en España-- que contará con la asistencia del rector de la universidad valenciana, José E. Capilla, y el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

   Situado en Hangzhou, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026-2027. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado, detalla la Politècnica valenciana en un comunicado.

   En la inauguración participarán también Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana.

"INTERÉS ESTRATÉGICO"

   En una entrevista con Europa Press, el rector Capilla subrayaba la importancia de este proyecto y remarcaba que China en estos momentos tiene necesidad de "internacionalización, un interés estratégico y recursos para hacerlo".

   Por ello, a su juicio, a la UPV se le presenta la posibilidad de "generar programas de investigación y programas docentes" que permitan la movilidad entre los estudiantes de la Politécnica y los de Beihang.

Contador