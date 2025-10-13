La Universitat Politècnica de València inaugura el primer centro universitario español en China

La Universitat Politècnica de València inaugura este miércoles el primer centro universitario español en China - UPV

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) inaugurará este miércoles, 15 de octubre, "el primer centro universitario español en China".

Será en un acto que se desarrollará a partir de las 09.00 h --hora local, tres de la madrugada en España-- que contará con la asistencia del rector de la universidad valenciana, José E. Capilla, y el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

Situado en Hangzhou, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026-2027. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado, detalla la Politècnica valenciana en un comunicado.

En la inauguración participarán también Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana.

"INTERÉS ESTRATÉGICO"

En una entrevista con Europa Press, el rector Capilla subrayaba la importancia de este proyecto y remarcaba que China en estos momentos tiene necesidad de "internacionalización, un interés estratégico y recursos para hacerlo".

Por ello, a su juicio, a la UPV se le presenta la posibilidad de "generar programas de investigación y programas docentes" que permitan la movilidad entre los estudiantes de la Politécnica y los de Beihang.