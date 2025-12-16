La Universitat de València celebrará elecciones al Rectorado el 3 de marzo

El Consell de Govern convoca las elecciones al rectorado de la Universitat de València - UV

VALENCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sesión del Consejo de Gobierno de la Universitat de València (UV) celebrada en este martes ha aprobado la convocatoria de las elecciones a rector o rectora de la institución. La fecha elegida será el 3 de marzo.

Además, el 12 de marzo queda reservado para la segunda vuelta, su resulta necesaria, detalla la universidad en un comunicado.

Próximamente, la Junta Electoral se reunirá para abordar y aprobar el calendario que regirá los comicios en los que se elegirá rector o rectora que sucederá a Maria Vicenta Mestre para los próximos seis años, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Las elecciones seguirán el Reglamento Electoral General de la UV y toda la información relativa a la convocatoria electoral podrá consultarse en la web de la Junta Electoral de la Universitat de València.