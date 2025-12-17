La Universitat de València inaugura una exposición sobre 35 años de activismo frente al VIH y el sida

Actividades en la Fira Alternativa - UV

La Universitat de València (UV) inaugura el jueves 18 de diciembre, a las 20 horas, en La Nau, la exposición 'The Show Must Go On: 35 años de activismo del VIH y sida en el ComitéVLC'. La muestra, que se presenta en la Sala Estudi General del Centre Cultural La Nau de la UV, propone un recorrido documental y artístico por más de tres décadas de activismo frente al VIH y sida en la ciudad de València, con el compromiso del Comité Ciudadano Antisida (ComitéVLC) como hilo conductor de la narración expositiva.

Organizada por el Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València y el Comité Ciudadano Antisida, con la colaboración de diversas instituciones, la exposición es un paseo por las calles de València, escenario del compromiso del ComitéVLC, fundado en 1989 desde la urgencia y valentía de las personas más vulnerables por el VIH y sus familias, según ha detallado el centro universitario en un comunicado.

'The Show Must Go On' traza un mapa narrativo a través de una cuidada selección de fotografías, carteles, documentos, noticias, canciones, objetos y testimonios. La muestra abarca desde los avances médicos y las conquistas sociales, hasta la persistencia de desafíos políticos y colectivos en la actualidad.

El proyecto cuenta con la aportación de obras de artistas y colectivos de recorrido nacional e internacional, integrando nombres cruciales en la visualización de la crisis del sida como General Idea, Keith Haring, Zoe Leonard, Alejandro Kuropatwa, Jesús Martínez Oliva, Donald Moffet y Jana Leo.

La muestra ha sido comisariada por el activista Ramón Espacio, la periodista Pilar Devesa, y cuenta con la colaboración del artista Pepe Miralles, y se configura así un diálogo que integra la experiencia del activismo, el relato mediático y la mirada crítica del arte contemporáneo.

El formato expositivo está inspirado conceptualmente en el trabajo desarrollado en los años 80 por el colectivo neoyorquino Group Material: incorporando materiales diversos y construyendo entornos abrumadores donde estética y política van de la mano.

La exposición subraya cómo, a lo largo de estas cuatro décadas, el activismo ha sabido transformarse. Hoy, la ciencia ofrece certezas como el "Indetectable = Intransmisible (I=I)", que convierte el VIH en una infección crónica y controlada bajo tratamiento. Sin embargo, la muestra recuerda que esta condición crónica implica una dependencia farmacológica de por vida, que los ensayos para una posible cura o vacuna han resultado fallidos hasta la fecha, y que, a nivel global, sigue habiendo dificultad y desigualdades en el acceso a tratamientos.

Además, el estigma sigue siendo el principal obstáculo, lo que causa además diagnósticos tardíos, problemas de salud mental, desempleo y aislamiento. En la Comunidad Valenciana se diagnostica más un nuevo caso de VIH cada día. La exposición podrá visitarse hasta el 22 de febrero en La Nau.

TRES EXPOSICIONES MÁS

La Universitat de València, a través de UVCultura, presenta, el jueves 18 de diciembre tres exposiciones más. 'La mirada de la mujer en el cooperativismo', que se inaugura a las 16 horas en la Biblioteca de Ciències Socials de Tarongers, en el marco del programa Cultura als campus; 'Detrás de la piel. La imagen como cuerpo en construcción', de Ángel Arias, a las 17.30 horas en el Palau de Cerveró, y 'Two Bodies. A Fingerprint on a Wet Clay Body', de Amanda Moreno, a las 19 horas en la Sala Oberta del Centre Cultural La Nau.

Las dos últimas exposiciones son proyectos ganadores de 'Residir la investigación', una convocatoria del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad que conecta a artistas con grupos de investigación de la Universitat de València para fomentar la transferencia de conocimiento a través del arte.

La exposición 'La mirada de la mujer en el cooperativismo', que podrá visitarse hasta el 1 de febrero en la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians, es una muestra fotográfica que rinde homenaje al papel fundamental de las mujeres dentro del movimiento cooperativo. A través del trabajo de cinco fotógrafas valencianas --Eva Máñez, Estrella Jover, Silvia Villar, Nerea Coll y Rafael Palomares como director creativo--, la exposición se acerca a las historias, los gestos y las miradas de mujeres que construyen, día a día, un modelo económico más humano, justo y solidario.

Organizada por la Universitat de València y Caixa Popular, en colaboración con el Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana y la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, la muestra invita a detenerse y reflexionar sobre cómo el cooperativismo con rostro de mujer se ha convertido en un motor de cambio social. Las imágenes e historias reales que la componen dibujan un universo de compromiso, trabajo colectivo y transformación social.

Por su parte, 'Detrás de la piel. La imagen como cuerpo en construcción', de Ángel Arias, propone una reflexión sobre las formas de representar el cuerpo a partir del diálogo entre imagen médica, texto y espacio expositivo. El proyecto parte de una pregunta abierta --qué hay detrás de la piel--, para explorar cómo las imágenes científicas transforman la profundidad del cuerpo en superficie legible, convirtiéndolo en archivo, relato y experiencia espacial.

La exposición se articula en tres secciones que invitan al público a recomponer, traducir y habitar el cuerpo desde distintas aproximaciones. Este proyecto de investigación y creación se ha desarrollado con la colaboración del Instituto Interuniversitario López Piñero de la Universitat de València, en el marco del programa RESIDIR LA INVESTIGACIÓN del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. La muestra puede visitarse en el Palau de Cerveró hasta el 15 de febrero.

La tercera exposición, 'Two Bodies. A Fingerprint on a Wet Clay Body', de Amanda Moreno, se presenta como un proyecto artístico que investiga distintas sociedades del pasado -entre ellas la maya-, desde una perspectiva de arqueología feminista y de género. La artista toma a la mujer como sujeto de la historia y plantea, a través de ficciones especulativas, imaginarios alternativos que cuestionan las metodologías tradicionales de la historia y la arqueología.

La muestra combina producción visual, instalación y escultura cerámica para revisitar arquetipos heredados y desarticularlos desde el pensamiento crítico contemporáneo, proponiendo una apertura a la multiplicidad de formas de existencia.

Este proyecto de investigación y creación se ha llevado a cabo con la colaboración del grupo de investigación Arsmaya (Arte, Arqueología y Patrimonio Cultural) de la Universitat de València, en el marco del programa Residir la investigación del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. La exposición podrá visitarse en la Sala Oberta del Centre Cultural La Nau de la UV hasta el 25 de enero.