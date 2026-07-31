La Universitat de València lidera un proyecto "pionero" para reforzar la fotoprotección natural de la piel

Archivo - Numerosas personas disfrutan de un día de playa. ARCHIVO. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) lidera el proyecto 'Nanoskin', orientado a desarrollar una formulación dermocosmética que refuerce de manera natural la protección solar. Se trata de una "iniciativa pionera que propone combinar ingredientes de origen vegetal con sistemas innovadores para actuar en las capas profundas de la piel".

Desde la institución académica exponen que los daños cutáneos derivados de la exposición solar prolongada suponen un problema de salud pública muy extendido, con efectos que van desde las quemaduras hasta el fotoenvejecimiento prematuro o diferentes enfermedades. En este escenario, la investigación pretende formular activos con papel fotoprotector y, al mismo tiempo, reducir las consecuencias nocivas de la radiación del sol y las lesiones en la piel.

La investigación está dirigida por Amparo Nácher, profesora del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la UV. Además, por parte de la Universidad participan Octavio Díez i Raquel Taléns, personal docente del mismo departamento, y Jesús Vicente de Julián, profesor del Departamento de Química Física.

El proyecto "ofrece una mirada hacia la sostenibilidad", destaca Amparo Nácher. En este sentido, "aprovecha subproductos vegetales e ingredientes naturales, hecho que alinea la investigación con la economía circular y con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto hace que sea especialmente significativo tanto para la comunidad científica como para la sociedad", añade la investigadora.

Se trata de una propuesta innovadora porque "desarrolla un sistema sinérgico que integra filtros biológicos con tecnología avanzada para mejorar la eficacia, la seguridad y el perfil ecosostenible de las formulaciones". De este modo, "abre nuevas vías en el campo de la dermocosmética fotoprotectora", resalta Nácher.

Entre los beneficios esperados, el equipo investigador enfatiza en la protección ante alteraciones cutáneas asociadas a la exposición solar, como las manchas escamosas (dermatosis actínica), así como la reducción del riesgo de patologías más graves, entre las cuales se encuentran los carcinomas basocelulares y espinocelulares -los dos tipos más frecuentes de cáncer de piel- o la carcinogénesis a largo plazo.

El trabajo cuenta con la colaboración de la empresa Bioplatino y se enmarca en la Convocatoria de ayudas a proyectos de colaboración público-privada del Plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2024 2027 (MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE; Convocatoria 2024).