La UPV arranca la actividad académica de su campus internacional en Hangzhou (China) con casi 400 estudiantes - UPV

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el campus internacional de la Universitat Politècnica de València (UPV) en China, celebrará su inauguración institucional el próximo 19 de septiembre. El centro inicia su primer curso académico en estas instalaciones con casi 400 estudiantes matriculados, una cifra que "confirma la gran acogida del proyecto universitario".

El BVPI --fruto de la alianza entre la Universitat Politècnica de València y Beihang University-- afronta este mes "uno de los principales hitos" desde el inicio de su puesta en marcha: la inauguración institucional de su campus internacional en Hangzhou.

El acto contará con una delegación de la UPV encabezada por el rector, José E. Capilla, y con la participación de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, así como de representantes de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València --a través de la concejala de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet-- y las instituciones académicas y entidades vinculadas al proyecto, detalla la universidad en un comunicado.

El campus inició su primer curso académico el 7 de septiembre con 383 estudiantes matriculados, de los que 243 cursan estudios de grado y 140 programas de máster. Por procedencia, 77 estudiantes son españoles --37 en estudios de grado y 40 en programas de posgrado--, mientras que 306 proceden de China, con 206 matriculados en grados y 100 en másteres.

El rector Capilla ha destacado la relevancia de este comienzo y el carácter pionero del proyecto: "En unos días celebraremos formalmente la apertura del curso en nuestro centro internacional en China. Es el primer centro español universitario y ha sido registrado en el RUC del Ministerio, y la verdad es que es una enorme satisfacción".

El máximo responsable de la Politécnica valenciana ha subrayado que la puesta en marcha del BVPI "demuestra la calidad del sistema universitario valenciano y las posibilidades que tenemos de proyección", y ha valorado especialmente que el campus haya comenzado su actividad con cerca de 400 estudiantes, de los cuales casi 80 son españoles.

Hangzhou constituye, además, un "entorno estratégico" para el desarrollo del BVPI, al ser uno de los principales polos tecnológicos y de innovación de China y sede de compañías punteras como Geely, Unitree y Alibaba, entre otras. La presencia de este "potente" ecosistema empresarial ofrece nuevas oportunidades para conectar la formación y la investigación universitarias con empresas líderes en ámbitos como la movilidad inteligente, la robótica, la inteligencia artificial y las tecnologías digitales.

En este sentido, el rector ha señalado que la voluntad de la UPV es que el proyecto vaya más allá de la actividad estrictamente académica y contribuya a generar un auténtico ecosistema de innovación y colaboración: "Ahí vamos a trabajar, además, con la idea de generar un ecosistema en el que tengamos más que un centro académico internacional, un centro en el que, como hacemos aquí en Valencia, colaboremos con el entorno industrial, con empresas tecnológicas de referencia y de vanguardia".

La UPV ya ha firmado acuerdos de colaboración con empresas como Unitree y Huawei, reforzando una estrategia orientada a estrechar los vínculos entre universidad y empresa y a generar nuevas oportunidades de cooperación tecnológica, investigadora y formativa entre China y la Comunitat Valenciana.

'FLYING PROFESSOR'

La dimensión internacional del BVPI se refleja también en su modelo docente, con una plantilla integrada en un 34 % por profesorado de la UPV y en un 66% por profesorado internacional. En concreto, 100 docentes de la UPV, todos ellos doctores, viajarán durante el curso académico a Hangzhou para impartir docencia, permaneciendo en China durante periodos de entre dos y cuatro semanas mediante el modelo denominado 'flying professor'.

La oferta académica del BVPI está integrada inicialmente por cuatro grados y seis másteres, a los que se suma la actividad de doctorado, y está diseñada para crecer progresivamente en los próximos cursos.

El proyecto nace con una clara vocación internacional y aspira a consolidarse como un referente de cooperación universitaria entre España y China, así como en un espacio de conexión entre universidad, tecnología e industria.