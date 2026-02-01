La UPV desarrolla una plataforma para evaluar en tiempo real el estado de salud de la Albufera

Archivo - Lago de la Albufera - UPV - Archivo

La Universitat Politècnica de València (UPV) desarrollará una plataforma para la monitorización en tiempo real de la salud del ecosistema y la biodiversidad de l'Albufera de València, en el marco del proyecto europeo OBEREK.

Este habilitador digital dispondrá de un panel de control, de acceso público, para que la ciudadanía, personal científico, agricultores y empresas puedan conocer y utilizar los datos para la toma decisiones, según ha explicado la institución académica en un comunicado.

El proyecto, financiado por la Unión Europea a través del consorcio Rurbanive, integrará diagramas de conocimiento que traducirán los datos técnicos complejos a explicaciones sencillas, con el objetivo de facilitar su uso como herramienta de gobernanza participativa. Se prevé que el proyecto se complete a finales de 2026.

La plataforma conectará a la ciudadanía con responsables de políticas ambientales y facilitará la contribución de la comunidad local a la restauración tras desastres naturales, como la dana de 2024.

Además, la herramienta contribuirá al avance de la agricultura de precisión en la Albufera ya que, según el equipo investigación de la UPV, "proporcionará datos de calidad del agua que permitirán evolucionar hacia un cultivo del arroz más sostenible y resiliente".

Los investigadores de la UPV Carlos E. Palau Salvador, Joan Domènech Deusa e Ignacio Lacalle Úbeda aseguran que el sistema aumentará la resiliencia del ecosistema ante el cambio climático, ya que "podrán detectarse cambios bruscos en eventos climáticos extremos y las autoridades podrán tomar decisiones rápidas que protejan la biodiversidad y los cultivos de arroz".

SISTEMA REPLICABLE

La plataforma se encuentra actualmente en una fase de desarrollo, en la que se instalarán los nodos de transmisión y sensores en algunos puntos críticos de la Albufera, tales como entradas con caudal y salidas de regadío.

A continuación, se evaluará el rendimiento y la estabilidad del sistema en condiciones reales de uso y, finalmente, el sistema se hará público y se promoverá su adopción en al menos cinco nuevos sitios en Europa, en los próximos tres años. "El objetivo es que la solución sea fácilmente replicable en otras zonas protegidas o humedales de Europa", explican los investigadores de la UPV.

En el proyecto OBEREK participan, junto a la UPV, la empresa de tecnología profunda Neverblink (Polonia) y la Fundació Assut (España).