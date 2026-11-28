Archivo - Imagen de la restauración. - VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) presenta un documental sobre la restauración de las pinturas murales de la iglesia de los Santos Juanes de València, coincidiendo con el aniversario de la finalización de las obras y de la reapertura del templo al público.

Realizado por el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP-UPV) bajo la coordinación de Pilar Roig Picazo y Pilar Bosch Roig, el documental permite recorrer todas las fases de la restauración de las pinturas murales de la bóveda pintada por Antonio Palomino, tal como ha destacado el centro universitario en un comunicado.

"El documental es un testimonio audiovisual de miles de horas de trabajo y de muchas decisiones que quedan fuera de la vista cuando se visita el templo. Permite recordar cómo empezó este proyecto, revivir momentos inolvidables y conocer todo el trabajo científico y artístico que hay detrás del mismo", ha señalado Pilar Bosch Roig.

"UN DOCUMENTAL DEL PROYECTO DE NUESTRAS VIDAS"

Declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947, la iglesia reabrió al público el 27 de noviembre de 2025, tras cinco años de trabajos. Gracias al impulso de la Fundación Hortensia Herrero y con una inversión cercana a los diez millones de euros, el proyecto permitió recuperar el brillo de Santos Juanes tras décadas de deterioro y devolver a la ciudad un espacio histórico, artístico y espiritual de primer orden, subraya la UPV.

La intervención incluyó la rehabilitación de las fachadas y las estructuras, dirigida por el arquitecto Carlos Campos y ejecutada por Estudio Métodos de Restauración (EMR), y la recuperación pictórica, escultórica y ornamental del interior, liderada por la catedrática e investigadora del Instituto IRP de la Universitat Politècnica de València, Pilar Roig.

Junto al equipo del IRP-UPV, en este proyecto colaboraron también especialistas en restauración, investigadores e investigadoras, egresados y estudiantes en prácticas del departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes, del Instituto Universitario de Investigación de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM), del departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría-Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, del Instituto Universitario de Investigación de Tecnología de Materiales, del departamento de Proyectos Arquitectónicos-Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.

En total, fueron cerca de 90 expertos de la UPV los que formaron parte de este proyecto, al que le dedicaron más de 80.000 horas de trabajo, resumidas ahora en este documental, "testigo ya para siempre de un innovador proyecto de restauración que aúna un trabajo interdisciplinar que, para muchas de las personas que trabajamos en él, ha sido el proyecto de nuestras vidas", ha concluido Pilar Roig Picazo.