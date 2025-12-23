La UPV promueve la primera estación científica de Europa para palas de pickleball

Investigadores de la UPV diseñan la primera estación científica de Europa para medir la calidad de palas de pickleball - UPV

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio Testea Sport Lab de la Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta con una primera estación científica dedicada a pickleball, un deporte que se acerca al pádel pero con muchas diferencias, como las palas diferentes o las pelotas con agujeros.

En esta instalación, el equipo de investigación puede, entre otras cosas, medir el coeficiente de restitución de las palas (PBCOR, por sus siglas en inglés).

La estación, diseñada y calibrada por un equipo de investigadores del Instituto de Automática e Informática Industrial (Instituto ai2), incorpora una cámara de visión artificial y diferentes sensores, así como una salida de bola a 80 kilómetros por hora.

El PBCOR (Paddle-Ball Coefficient of Restitution) es una prueba científica que mide la velocidad de rebote de la pelota tras el impacto con la pala, con el fin de valorar la restitución de energía que esta permite.

Aunque en USA, con 50 millones de jugadores de pickleball, según la Sports & Fitness Industry Association (SFIA), es un valor ampliamente certificado por empresas y asociaciones, la de la UPV es la primera estación que lo mide en Europa, destaca la universidad valenciana en un comunicado.

De hecho, en el laboratorio Testea Sport Lab del Instituto ai2 ya se han realizado pruebas de medición para palas de pickleball de marcas líderes en la industria deportiva.

"Estas mediciones son habituales en los circuitos de pickleball americanos, que las tienen en cuenta para adaptar las palas a las normas deportivas. En Europa, donde el deporte está menos extendido pero empieza a despuntar ahora, las marcas están apostando por esos estándares de calidad y nosotros queremos ir más allá midiendo no solo el coeficiente de restitución, sino teniendo en cuenta las distintas variables que influyen en el mismo", explica Antonio Correcher, investigador principal del laboratorio Testea Sport Lab de la UPV.

De hecho, este laboratorio del Instituto ai2 actualmente está en conversaciones con el European Pickleball Cluster, entidad impulsada por Wild Pickleball Agency y otras empresas del sector, que trabajan en el crecimiento de este deporte en Europa, así como en la creación de un marco propio de regulación de la industria.

En ese sentido, el equipo del ai2 ha preparado la estación para poder ajustarla de distintas maneras y tener en cuenta en las mediciones las diversas variables que afectan a esa salida de bola a 80 kilómetros por hora, como el agarre de la pala o la presión. En los próximos meses también está previsto que acaben de calibrar la estación para que pueda medir la rugosidad de las palas.

Gracias a la incorporacion de la cámara con visión artificial y a los sensores de velocidad, podrán medir el spin de la pelota al rebotar en la pala, es decir, el número de vueltas por segundo que da.

El equipo del laboratorio Testea Sport Lab se ha ampliado además este año con la beca del Instituto ai2 concedida a Iván Ortega, graduado en Automática y Electrónica Industrial, el cual está colaborando en las tareas de montaje y calibración de la nueva estación de pickleball.

El Pickleball es una modalidad deportiva de raqueta que se practica en una pista de las mismas medidas que la de bádminton (13,41mx6,10m), con la diferencia de la línea que delimita la zona de "no volea", que se encuentra a 2,13m de la red.

Para jugarlo se utiliza una pala rígida de superficie lisa, cuya suma de largo y ancho no debe superar los 60cm, y el largo no superar nunca los 43cm. La pelota que se utiliza es de plástico perforada y mide unos 7cm de diámetro. Las pequeñas dimensiones de la pista permite que se pueda jugar fácilmente tanto en exterior como en interior.

RANKING NACIONAL

En España, el deporte está regulado por el Comité de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis (RFET), responsable de gestionar las licencias, la competición oficial y el ranking nacional. De hecho, este año se presentó el primer circuito nacional oficial de pickleball en España, donde ya hay cerca de 20000 jugadores activos y se han disputado torneos en academias de prestigio como las de Rafa Nadal o Juan Carlos Ferrero.

El éxito del pickleball, según la RFET, reside en ser un deporte fácil de aprender y muy entretenido, que se adapta al nivel de cada jugador y por eso puede ser jugado por personas de diferentes edades y condiciones.