La UPV recibe el último informe de Exteriores para poder arrancar el campus de Hangzhou (China) en 2026/2027

Lola Higueras, pionera en arqueología subacuática, investida doctora honoris causa en el acto de apertura del curso académico

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado este viernes el acto de apertura del curso académico 2025-2026, donde se ha investido doctora honoris causa a María Dolores Higueras, figura pionera en la historia marítima, la arqueología subacuática y la conservación del patrimonio cultural en España. La vicerrectora primera, Salomé Cuesta, ha anunciado además que esta misma semana han recibido el último de los informes necesarios del Ministerio de Asuntos Exteriores español para seguir adelante con el objetivo de arrancar el proyecto de creación de su campus en la ciudad china de Hangzhou para el curso 2026-2027.

Este es el cuarto campus de la UPV con los de València, Gandia y Alcoi, que se ubicará en la popularmente conocida como el 'Sillicon Valley chino'. En el evento han sido reconocidos los profesores y profesoras que han tomado posesión de su Cátedra y se han entregado los premios extraordinarios de tesis doctoral de 2025. Cuesta ha sustituido al rector, José E.Capilla, en reposo por recomendación médica, segñun ha informado la institución en un comunicado.

Lola Higueras, de 80 años, ha expresado el "honor" por su investidura: "Para cualquier persona para la que lo académico ha sido importante es la culminación, no se puede pedir más. Es un orgullo, un honor, y sobre todo, que haya sido aquí en València, porque tengo una admiración extraordinaria por la UPV, por cómo funciona, por este campus extraordinario", ha dicho.

Primera buceadora profesional de la Armada Española, ha dedicado más de cinco décadas al estudio, protección y difusión del patrimonio naval, tanto tangible como documental. Licenciada en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de doctorado, ha sido catedrática de Historia del Arte y la Cultura y directora técnica del Museo Naval de Madrid, donde ocupó cargos clave en conservación e investigación desde 1970, y ha participado en proyectos científicos y editoriales emblemáticos como la edición crítica de la Expedición Malaspina 1789-1794 y la dirección de la obra 'La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano'.

Autora de más de 200 publicaciones académicas y de divulgación, su impacto en la cultura oceánica y la historia marítima la ha hecho merecedora de múltiples distinciones, entre ellas la Cruz del Mérito Naval, el Premio Periplo a la Investigación y el Premio Madblue a la trayectoria científica oceánica.

Figura clave en el impulso de las normas de protección del patrimonio arqueológico subacuático en España, su voz ha sido "decisiva" en la incorporación de criterios científicos, éticos y sostenibles en la conservación y recuperación del patrimonio sumergido.

"Con tantos años de trabajo en los archivos te das cuenta de que la mujer es la gran olvidada. Ha estado ahí siempre, siendo un elemento clave en la trama de la vida humana, pero la historia no la reconoce, la historia no habla de ella. Ahora, estamos en un momento en que una línea importante de la investigación está intentando recuperar esa visión femenina que nos hace mucha falta porque la mujer es un personaje clave en el desarrollo de las sociedades humanas", ha defendido.

ESTABILIDAD

Por su parte, Cuesta, que ha sustituido al rector y leído su discurso, ha puesto en valor la apuesta por la estabilidad de una UPV "que ha generado 117 nuevas plazas de Personal Docente e Investigador -sin incluir promociones-, y 65 de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios".

Además, ha subrayado que ha iniciado el curso aprobando un "necesario y ambicioso Plan de Inversiones que promueve actuaciones para el desarrollo de la sede UPV Caramelos en Ciutat Vella -ya en marcha-; la ampliación de la Ciudad Politécnica de la Innovación; las adecuaciones necesarias del edificio Bambú en Alcoi; la de la Avenida Tarongers, que se materializará con la ocupación inminente de nuevos locales UPV, y el inicio -también en marcha- de las obras del edificio de Generación Espontánea, que permitirá disponer de instalaciones y equipamiento a la altura de la creatividad y la energía de los 67 equipos que actualmente suman a más de 5.000 de nuestros estudiantes".

La vicerrectora de la UPV se ha referido a los graves conflictos internacionales que actualmente azotan al mundo y ha reclamado la recuperación de "acciones y discursos colaborativos, basados en la ciencia y la tecnología, y en el dialogo y la responsabilidad social, que nos unan y nos permitan avanzar".

"Debemos huir del simplismo con que, en muchas ocasiones, se explican problemas y catástrofes. Esto nos aleja de entender y generar los enfoques adecuados para la prevención y la acción necesarias. Incluso nos enfrenta y nos lleva a negar hechos científicos y hasta cuestiones que son de sentido común", ha advertido, y ha pedido "escuchar y apoyar a las voces acreditadas, y evitar perdernos en discursos muchas veces guiados por intereses que se alejan del interés general".

"Invito a nuestra comunidad, a nuestro profesorado, a nuestros investigadores e investigadoras, a nuestros técnicos, a que nos aporten luz y racionalidad en muchos temas donde se está perdiendo. Y sé lo difícil y arriesgado que es en un ambiente social cuya polarización, pérdida de referentes y desafección no paran de empeorar. Las universidades debemos ser lugares de debate donde se huya de dogmatismos, donde estemos abiertos siempre a la duda, a cuestionarlo todo, y a no tener miedo a defender lo que la ciencia y la tecnología hacen evidente", ha señalado.

Por su parte, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha hecho referencia a la congelación de precios públicos, al refuerzo de ayudas y la simplificación de los procedimientos, entre los que destacan la admisión de estudiantes, la tramitación de nuevas titulaciones y la gestión de proyectos de investigación, según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

"ACUERDOS AMPLIOS"

Desde la Conselleria, ha dicho, "creemos que un buen sistema universitario no se improvisa, sino que se construye con acuerdos amplios y métricas compartidas". "Nuestra obligación como administración es clara: que el talento sea la llave de acceso universitario", ha añadido.

La secretaria autonómica ha destacado, asimismo, el "gran avance que se ha producido para establecer un acuerdo de financiación plurianual de las universidades públicas valencianas que permita planificar inversiones, estabilizar plantillas y fijar objetivos compartidos en docencia, investigación y transferencia y lograr así que las universidades sean excelentes".