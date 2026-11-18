La UPV restaurará fotografías familiares dañadas por la dana Adam - UPV

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) restaurará fotografías familiares dañadas por la dana Adam de este pasado octubre a través del programa Fotorestaura UPV, nueva iniciativa impulsada por el Instituto de Restauración del Patrimonio con la que contribuirá a preservar la memoria y los recuerdos de las familias afectadas en las comarcas de la Safor, la Marina y la Ribera, como ya hiciera con la dana del 29 de octubre de 2024.

Para ello, se habilitarán dos puntos de recogida de fotografías, uno en Dénia y otro en Oliva, donde las personas afectadas podrán depositar sus fotografías dañadas para que sean intervenidas por personal experto en conservación y restauración de bienes culturales en los talleres del Instituto IRP, ubicados en la Ciudad Politécnica de la Innovación, parque científico de la UPV, según ha informado la entidad académica en un comunicado.

La ubicación y los detalles de funcionamiento de ambos puntos de recogida se darán a conocer "próximamente". Mientras tanto, el equipo del Instituto IRP de la UPV hace un llamamiento a las familias para que no tiren las fotografías afectadas por el agua, ya que es posible recuperar muchas de ellas mediante tratamientos especializados.

"Hasta que puedan ser recogidas, se recomienda mantenerlas aireadas o conservarlas en bolsas perforadas, no intentar separarlas, ni mojarlas, evitando su deterioro adicional", han pedido.

Con esta iniciativa, el IRP de la UPV pone de nuevo sus conocimientos y experiencia en conservación y restauración al servicio de las familias afectadas, en este caso por la dana Adam, "con el objetivo de ayudarles a recuperar una parte de su patrimonio personal y emocional", han incidido.