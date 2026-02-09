La UPV saca a licitación el nuevo Edificio 8S para "impulsar la innovación y la transferencia tecnológica"

Imagen de la UPV. - VICENTE LARA ACOM UPV

VALÈNCIA, 9 Feb.

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha sacado a licitación el nuevo Edificio 8S con el objetivo de "impulsar la innovación y la transferencia tecnológica" en el campus de Vera.

De este modo, la institución "da un nuevo paso en su apuesta por la innovación con la publicación de la licitación para el diseño del Edificio TRL -Technology Readiness Levels-, un espacio concebido para facilitar la maduración tecnológica de proyectos de investigación y su conexión con el tejido empresarial".

El futuro edificio se ubicará en el campus de Vera, junto a la avenida de los Naranjos, en una parcela actualmente sin urbanizar, y contará con una estructura de sótano, planta baja y cinco alturas adicionales. Sus más de 3.300 metros cuadrados por planta albergarán talleres de prototipado, laboratorios flexibles, oficinas, zonas de coworking, auditorio y espacios destinados a iniciativas empresariales innovadoras basadas en conocimiento.

El rector de la UPV, José E. Capilla, ha destacado que esta infraestructura "supone una apuesta decidida por convertir el talento y la investigación de nuestra universidad en impacto real para la sociedad". En este sentido, ha subrayado que "el Edificio TRL será un puente entre la ciencia y la empresa, un lugar donde las ideas puedan evolucionar hasta convertirse en soluciones tecnológicas con valor económico y social".

El proyecto responde a la necesidad de dotar a la comunidad universitaria de espacios modernos y versátiles que permitan avanzar en toda la cadena de valor de la innovación. "Queremos ofrecer a nuestros equipos de investigación las herramientas y las instalaciones necesarias para llevar sus desarrollos desde el laboratorio hasta la aplicación industrial. Este edificio está pensado precisamente para eso: para acelerar la transferencia de conocimiento y generar nuevas oportunidades", ha señalado el rector.

Con un presupuesto estimado cercano a los 30 millones de euros, el nuevo edificio integrará servicios comunes de desarrollo de producto, áreas de fabricación de prototipos y plantas piloto, así como zonas de interacción empresarial. Su diseño priorizará la modularidad y la flexibilidad de uso, de modo que pueda adaptarse a distintas necesidades a lo largo del tiempo.

El rector ha remarcado también el carácter estratégico de la actuación. "La UPV es un motor de innovación para la Comunitat Valenciana, y con esta infraestructura reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo económico y la creación de nuevo tejido empresarial. Es una inversión en futuro, en empleo cualificado y en competitividad", ha resaltado.

Según la planificación prevista, tras la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras, se espera que el Edificio esté plenamente operativo a finales de 2029. "Nuestro objetivo es que esta nueva infraestructura se convierta en un referente de innovación abierta y colaboración entre universidad, empresas e instituciones", ha concluido el máximo responsable de la politécnica valenciana.