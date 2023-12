La UPV, Telefónica y Nokia crean un laboratorio holográfico 5G pionero en España

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través de su Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) y Telefónica, con la colaboración de Nokia, han puesto en marcha el primer laboratorio de España para el desarrollo y prueba de casos de uso de holografía basados en las comunicaciones 5G, incluida la banda de milimétricas de 26 GHz.

Esta iniciativa se convierte "en uno de los principales bancos de pruebas españoles tanto para empresas privadas como entes públicos que deseen validar sus aplicaciones basadas en la nueva generación de telefonía móvil", según ha informado la institución académica en un comunicado.

El laboratorio dispondrá, entre su equipamiento, de cámaras avanzadas que permitirán el diseño y desarrollo de aplicaciones inmersivas holográficas en distintos ámbitos como son la educación y el entretenimiento mediante la captura volumétrica.

En este sentido, cuando la red 5G esté desplegada en el laboratorio con todos sus elementos en funcionamiento, se podrán realizar las pruebas relacionadas con los casos de uso de aplicaciones holográficas como, por ejemplo, streaming de hologramas para docencia o entretenimiento o videoconferencia inmersiva mediante avatares hiperrealistas.

NUMEROSAS POSIBILIDADES

La UPV será el usuario final del laboratorio holográfico en casos de usos relacionados con la educación. Para ello, el instituto iTEAM-UPV está creando un equipo de investigación en tecnologías holográficas para explorar las numerosas posibilidades de esta innovadora tecnología en el ámbito académico y para diseñar las comunicaciones holográficas del futuro.

"Gracias a esta colaboración con Telefónica y Nokia estamos montando un laboratorio de referencia para la definición y validación de esas comunicaciones holográficas del futuro", ha destacado el responsable del laboratorio, David Gómez Barquero, profesor del departamento de comunicaciones y subdirector de investigación del instituto iTEAM de la UPV.

Telefónica proporciona el soporte a la operatividad de la red 5G en la banda de 26 GHz, así como en el diseño de planes de prueba de la red en esta banda. También proveerá el diseño y desarrollo de aplicaciones inmersivas de holografía mediante captura volumétrica en tres dimensiones (3D) en tiempo real, computación para el cloud y el edge computing en redes 5G avanzadas para la transmisión de contenidos inmersivos, la optimización de la captura, producción y transmisión de los contenidos inmersivos, así como la realización de pruebas de calidad experiencia QoE (Quality of Experience), además de colaborar en las demostraciones y pilotos de comunicaciones inmersivas.

Mientras, Nokia proveerá los equipos de la red avanzada 5G tanto de la red de acceso como el soporte para las configuraciones de las funcionalidades avanzadas como el Network Slicing.

En concreto las tecnologías que se emplearán en el laboratorio para el desarrollo de los casos de uso son el 5G SA y NSA (5G Stand Alone y Non Stand Alone) en la banda de 26 GHz, que ofrece" altas velocidades, gran capacidad y baja latencia para proporcionar la mejor experiencia 5G en zonas de tráfico intensivo, además de aplicar tecnologías de cloud; edge computing; network slicing y holografía", ha detallado la UPV.

Para la puesta en marcha de este laboratorio, las actividades del iTEAM-UPV y Telefónica junto Nokia están orientadas a la optimización de la infraestructura y las prestaciones tanto de cloud como de edge computing que se apoyan sobre el 5G SA de 26 GHz con el objetivo de habilitar una trasmisión eficiente de alta capacidad y así poder llevar a cabo distintos casos de uso de red y aplicaciones holográficas con contenidos inmersivos.

La puesta en marcha de este laboratorio se enmarca dentro del proyecto 'Avanzando-5G-Inmersivo' del plan UNICO I+D 5G, financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que tiene como objetivo principal reforzar las actuaciones de investigación, desarrollo e innovación entre universidades y empresas tecnológicas para así favorecer la consolidación de España como líder en proyectos de innovación con fondos NextGenEU de la Comisión Europea.