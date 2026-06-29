La UPV y la US desarrollan un proyecto para mejorar la gestión y conservar el rorcual común

La Universitat Politècnica de València y la Universidad de Sevilla desarrollan un proyecto para proteger al rorcual común. Las imágenes han sido obtenidas previa autorización del MITECO (SGBTM/BDM/AUTSPP/32/2025) - UPV

VALENCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Sevilla (US) trabajan en el proyecto 'Mysticmed' con el objetivo de mejorar el conocimiento científico y apoyar la gestión y conservación de rorcual común (Balaenoptera physalus), el segundo animal más grande del planeta y único cetáceo misticeto presente de forma regular en el Mediterráneo.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga esta especie como "en peligro" en esta región. A pesar de su relevancia ecológica, existen "importantes lagunas de conocimiento" sobre su distribución en aguas españolas durante los meses de otoño e invierno, un periodo "clave" para su reproducción, según ha informado la UPV en un comunicado.

Ambas instituciones centran su investigación en tres áreas estratégicas: el sur de la demarcación levantino balear, el mar de Alborán y Estrecho de Gibraltar y las aguas atlánticas frente a Galicia. Estas zonas representan áreas "potencialmente críticas" para el rorcual común, pero aún poco estudiadas en las épocas no estivales.

El proyecto, liderado por el Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) del campus de Gandia y el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal (ICTA) con la colaboración de la US combinará técnicas avanzadas de seguimiento satelital, fotoidentificación individual y modelización ecológica, que permitirá conocer con "mayor precisión" los patrones espaciales de la especie y su relación con variables ambientales.

Además, se analizará el grado de solapamiento con espacios marinos protegidos y con amenazas humanas, como el "intenso" tráfico marítimo o los efectos del cambio climático sobre el medio marino.

COLISIÓN CON EMBARCACIONES

Entre las principales novedades del proyecto, destaca el desarrollo de un nuevo sistema piloto de detección acústica automatizada, diseñado para identificar en tiempo real la presencia de rorcuales comunes. Este sistema permitirá crear alertas tempranas para reducir el riesgo de colisiones con embarcaciones, una de las "principales amenazas" para la especie.

"Los resultados del proyecto permitirán identificar zonas críticas para la conservación, evaluar cómo el cambio climático puede alterar la distribución del rorcual común y generar información clave aplicable a la gestión marina, la planificación espacial y las estrategias de conservación", han detallado los investigadores de la UPV, Eduardo Belda (investigador principal, del instituto de investigación de la UPV IGIC,) y Victor Gallego (del instituto de investigación ICTA - UPV) y los de la US José Carlos Garcia Gómez y Cesar Megina.

De este modo, Mysticmed contribuirá "de forma directa a la protección de una especie clave para los ecosistemas marinos y al cumplimiento de los compromisos de conservación de la biodiversidad marina", han concluido.

PRIMERAS SALIDAS

Las primeras salidas al mar para iniciar los trabajos de muestreo y seguimiento del rorcual común comenzaron a finales del mes de mayo frente a las costas de Dénia (Alicante) y las del Estrecho de Gibraltar.

El proyecto Mysticmed cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).