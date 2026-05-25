UPVfab inicia la fase de captación de negocio para su planta piloto de chips fotónicos de L'Eliana

PIXEurope - UPV

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio UPVfab, integrado en la Universitat Politècnica de València (UPV), da un nuevo paso en su proyecto para la puesta en marcha de una planta para la fábrica piloto de chips fotónicos que está prevista en L'Eliana (València). Esta iniciativa, enmarcada en el proyecto europeo PIXEurope, ha iniciado la fase de captación de negocio.

Un equipo de UPVfab, liderado por Pascual Muñoz y José Capmany, ha participado en Barcelona en el PIXEurope Connect-Industry Ecosystem Building Day, donde la planta valenciana se ha presentado ante "potenciales usuarios finales, proveedores de tecnología, líderes de la industria y responsables políticos en torno a esta iniciativa paneuropea", según ha informado la institución académica en un comunicado.

PIXEurope, financiado por el Programa Chips de la Comisión Europea en colaboración con el apoyo del Ministerio para la Transformación Digital, cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros. UPVfab es una de las 20 organizaciones que forman parte de este proyecto con el que se busca "acelerar el mercado de chips fotónicos, actualmente en crecimiento, y fortalecer la soberanía tecnológica europea".

La planta piloto valenciana cuenta con una inversión total de 45 millones de euros, de los que 33 vienen a través de PIXEurope, pero otros 12 son una inversión directa de la UPV, con los que se ha adquirido terreno industrial en L'Eliana para la construcción de la fábrica piloto, con el objetivo de que alrededor se instalen otras empresas.

En este sentido, Pascual Muñoz, director del laboratorio, ha destacado que València ha sido el único proyecto español, dentro de PIXEurope, que va a construir una infraestructura vinculada al proyecto. "Desde la UPV se entiende que esta planta puede convertirse en la primera piedra de lo que podría ser un hub tecnológico en València de chips fotónicos", ha manifestado.

El responsable del proyecto ha declarado que existe la voluntad de ir "más allá" del PIXEurope y avanzar hacia lo que podría ser "el primer campus industrial fuera del área universitaria". El objetivo es que alrededor de esta planta puedan instalarse tanto los usuarios finales que empleen esta tecnología, como el resto de la cadena de valor.

"OPORTUNIDAD"

El tejido empresarial europeo está formado en el 80 por ciento por pequeñas y medianas empresas que tienen muchas dificultades para poder desarrollar nuevos procesos tecnológicos. Por este motivo, instalaciones piloto como las de València son una oportunidad para que puedan "desarrollar sus procesos y luego exportarlos a fábricas industriales".

Desde UPVfab se está desarrollando una tecnología de chip fotónico híbrido, que permite combinar lo mejor de cada una de las tecnologías existentes. Es la siguiente ola en cuanto a chips fotónicos se refiere y podrán aplicarse a sectores como el de la producción de vehículos de conducción autónoma o biomedicina, entre otros.

Está previsto que la planta de València, que está en fase de licitación, genere alrededor de medio centenar de puestos de trabajo de perfiles especializados en esta disciplina, tanto en España, como en otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania u Holanda.

En este contexto, la UPV lleva desarrollando desde 2020 colaboraciones con agentes del ecosistema, liderando y coordinando PIXSpain, la iniciativa para el desarrollo del sector de la fotónica integrada en España. Asimismo, es coordinadora de PIXSpain Competence Center, nodo para el acceso a las tecnologías de PIXEurope en España, así como para la formación, transferencia de tecnología y acceso a oportunidades de inversión.