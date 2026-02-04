Urtasun inaugurará en València el XXVII Congreso de Librerías

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participará este jueves en la inauguración del XXVII Congreso de Librerías, que se celebrará en el Palau de la Música de València hasta el próximo 7 de febrero.

Organizado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), con el apoyo del Ministerio, el encuentro tiene como lema "inteligencia humana" y quiere reivindicar el papel de las librerías como factor humano imprescindible en el sector del libro, labor basada en el contacto humano, en la conversación, en las recomendaciones personalizadas, en el tú a tú con la clientela, con las distribuidoras, con las editoriales, con los autores y autoras.

El programa incluye ponencias, talleres y sesiones formativas a lo largo de dos jornadas. Así, el congreso arrancará el día 5 de febrero por la mañana y finalizará el sábado 7 con una visita cultural por la ciudad.

Además, se desarrollará la segunda edición de los Premios Congreso a Librerías, en el que el sector rinde homenaje a librerías por su trayectoria, su innovación librera y a nuevas iniciativas libreras.