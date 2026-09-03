La UV cierra su participación como invitada de honor de Filuni en México

Estand de la UV en Filuni - UV

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) ha cerrado su participación como universidad invitada de honor de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según ha informado la institución académica en un comunicado.

La feria se ha celebrado del 25 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM y ha reunido a más de 40.000 personas y en torno a más de 370 actividades. La UV ha participado con cerca de medio centenar de actividades, entre presentaciones de libros, exposiciones, mesas redondas, conferencias, talleres, recitales, proyecciones y conciertos.

La participación ha sido coordinada por Publicacions de la Universitat de València, el Servei de Cultura Universitària y el Servei de Biblioteques i Documentació, con la colaboración de investigadores, autores, artistas y profesionales de la Universitat de València y de otras instituciones.

La producción editorial de la UV ha ocupado un "lugar destacado" en Filuni, donde ha presentado una selección de 550 títulos y 4.000 ejemplares de su catálogo académico, científico, literario y cultural. La colaboración editorial entre ambas universidades ha constituido uno de los principales resultados de la participación de la UV en Filuni.

Durante la feria se han presentado cinco coediciones que profundizan en los vínculos históricos y culturales entre México y España, con "especial atención" al exilio republicano, la creación artística, la memoria y las relaciones intelectuales entre ambos países.

La participación de la UV también ha permitido trasladar a México una parte de su patrimonio cultural. La Biblioteca Històrica ha presentado la exposición 'Tinta, pergamino y papel. Tesoros de la Biblioteca Histórica de la Universitat de València (siglos XV-XVII)', una selección que ha mostrado la riqueza de las colecciones bibliográficas conservadas por la institución y la tradición universitaria de preservación y difusión del conocimiento.

A esta propuesta se han sumado 'Les escriptures de l'aigua', dedicada a la memoria social de la dana de octubre de 2024; La Nau de la Universitat de València y la función cultural del cartel, centrada en la trayectoria del edificio histórico como espacio cultural universitario, y una instalación de Art al Quadrat inspirada en la figura de María Moliner, para el estand de la UV.

Asimismo, el programa ha incorporado distintas actividades culturales dedicadas a la figura del cineasta Luis García-Berlanga, una conferencia, un ciclo de películas, un concierto y el estreno en el continente americano del documental Berlanga!.

La programación ha abordado, además, cuestiones como el exilio republicano español, el cambio climático y la ordenación del territorio, el patrimonio cultural, las lenguas minorizadas, la divulgación científica o la situación del sector del libro después de la dana.

Autores, investigadores y especialistas de la UV han participado en la programación propuesta, entre los que destacan Antoni Furió, Josep Lluís Barona, Carmen Manuiel, Rafael Gil o Xelo Candel, además de que la UV ha participado en encuentros profesionales sobre edición universitaria, bibliotecas, librerías universitarias y derechos de autor, en los que se han abordado cuestiones como el acceso abierto, la inteligencia artificial o la preservación del patrimonio documental.

Para la UV, la invitación de honor ha supuesto además un "reconocimiento" a una universidad con más de cinco siglos de historia y a Publicacions de la Universitat de València, cuya trayectoria editorial se remonta a 1920, con importantes premios, como la Distinció 9 d'Octubre de la Generalitat Valenciana.