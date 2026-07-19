La UV proyecta un plan de infraestructuras: ampliación de aularios, mejora del Parc Científic y "necesidades históricas"

El rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, en la entrevista con Europa Press. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València iniciará "muy pronto" la elaboración de un Plan de inversión en infraestructuras que contempla tanto actuaciones nuevas en sus campus como el mantenimiento de las que ya tiene la institución. Reivindicaciones "históricas" en Tarongers, mejora del Parc Científic en Burjassot y ampliación de aularios en este enclave y en el de Blasco Ibáñez son algunos de los proyectos que se estudiarán.

Así lo ha avanzado, en una entrevista concedida a Europa Press, el rector de la Universitat, Juan Luis Gandía, quien ha hecho notar que hay "un porcentaje muy elevado, más del 60% de las infraestructuras, están hechas o construidas en el siglo pasado y eso requiere de un mantenimiento, renovación y mejora que son muy costosos en términos presupuestarios".

El máximo responsable de la UV ha recalcado que la entidad educativa presenta "necesidades históricas". "Yo provengo del Campus de Tarongers, que todavía tiene capacidad, porque de hecho hay espacio para poder generar nuevas infraestructuras y, por ejemplo, hay un edificio de servicios que históricamente es una reivindicación del campus".

"Y si nos vamos al campus de Blasco Ibáñez, exactamente igual: hay centros que necesitan ampliación de aulas para poder dar servicio adecuado y prestar una docencia de calidad", ha apostillado.

En cuanto a Burjassot, existe "una necesidad especialmente relevante en el ámbito de la investigación y del Parque Científico, pero también en las aulas donde hay una investigación que, en algunos casos, requieren de muchos recursos presupuestarios para poderse desarrollar porque utilizan laboratorios u otro tipo de elementos que son necesarios y que presupuestariamente suponen una inversión importante".

El objetivo, ha sostenido el catedrático de Economía, es "ampliar servicios para que tanto el estudiantado como el profesorado puedan desarrollar mejor su actividad".

El nuevo equipo rectoral quiere "poner todo esto de manifiesto y en valor para que después sirva para, con datos y con rigor, trasladar a la administración las necesidades reales que tenemos".

En concreto, la Universitat quiere que el aspecto de las infraestructuras se tenga en cuenta en el despliegue del Plan Plurianual de Financiación de las cinco universidades públicas valencianas.

"Sin eso --ha incidido Gandía-- lo que tendremos es que estaremos prestando el servicio, pero con unas limitaciones importantes, sobre todo porque, entre otras cosas, impide que nuestra oferta de títulos y particularmente de plazas pueda crecer ante, en algunos casos, falta de presupuesto para poder contratar más profesorado, por ejemplo, y en otros, falta de recursos como aulas o laboratorios donde se puedan desarrollar actividades que son necesarias para formar adecuadamente y en términos equitativos a nuestro estudiantado".

En el capítulo de personal, el rector ha considerado que "la principal clave" de esta legislatura y de los siguientes va a ser el "relevo generacional". Gandía ha precisado que "ya ha empezado a producirse en la etapa anterior, pero ahora va a incrementar su intensidad en estos seis años" en los que va a durar su mandato e, incluso, se "atreve a decir" que en los seis siguientes.

"En los próximos 12 años, pero sobre todo en los próximos 7 u 8, va a haber una jubilación muy importante de una buena parte del profesorado de la universidad, no sólo de esta sino de muchas universidades, y también del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS). Por tanto, ahí tenemos que ser lo suficientemente hábiles para entender que una universidad son las personas que la integramos".

"TRANSICIÓN ORDENADA"

Ha enfatizado que el hecho de que una parte de la plantilla importante del Personal Docente e Investigador (PDI) se jubile en los próximos años es una cuestión "muy compleja y al mismo tiempo que puede tener consecuencias amplias en la comunidad por lo que hemos de conseguir en estos años, con un contexto presupuestario complicado, que se produzca esa renovación que permita que gente joven con talento y con capacidad se vaya incorporando y también la posibilidad de poder captar ya talento formado para tener una transición ordenada en esa situación".

Esto afecta igualmente al PTGAS de una universidad que "cada vez requiere de mayor especialización en determinadas áreas y que va a necesitar también hacer un esfuerzo importante para conseguir que ese relevo se cierre de la manera más eficiente en términos de funcionamiento posible de la universidad, pero sobre todo de la calidad, de la capacidad, del conocimiento que generamos como personas dentro de la universidad".

En este punto, y preguntado por la posibilidad de que Inteligencia Artificial (IA) pueda contribuir a agilizar tareas y rutinas propias de la gestión de la institución, ha respondido: "En eso estamos".

"La tecnología tiene que estar es al servicio del conocimiento para no perjudicarlo, más bien al contrario, para conseguir que funcione mejor. La Inteligencia Artificial es algo que ya está entre nosotros, está en toda la sociedad y en su conjunto. Esto no quiere decir que tengamos que admitirlo como un hecho consumado ante el cual solo nos queda que plegarnos y admitir que es irremediable. Lo que hay que hacer es aprovechar este momento", ha razonado.

DELEGADO PARA LA IA Y EL GOBIERNO DEL DATO

En este punto, ha resaltado que él ha nombrado un delegado del rector para la Inteligencia Artificial y el Gobierno del Dato porque son cuestiones "muy importantes para el futuro de la universidad, no solo en el ámbito docente e investigador, sino también en el ámbito de la gestión".

"Tenemos que ser capaces de aportar el mayor valor añadido posible cada uno en nuestras diferentes facetas. Y no hay que entender la inteligencia artificial como que viene a sustituir a las personas. Creo que sería un error plantearlo en esos términos. Puede ser que en algunos casos sí se pueda dar esa circunstancia, como la tecnología nos ha enseñado en la historia de la humanidad, pero de ahí a una sustitución absoluta, al contrario, lo que hay que hacer es utilizarla como una herramienta, siempre con una actitud crítica y siempre dejando las decisiones en manos de personas", ha finalizado.