La UV recupera este martes la actividad académica presencial en sus campus

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, ante la propuesta del Comité de Emergencias de la Universitat por la evolución de la alerta meteorológica, ha declarado el nivel de emergencia 1 desde las 08.00 horas de este martes, por lo que se recupera la actividad académica presencial en los campus de la institución académica.

Los exámenes, prácticas y actividades de asistencia obligatoria programados no se suspenderán, pero la asistencia por circunstancias que justificadamente impidan el desplazamiento a los campus no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado. El alumnado que no pueda asistir por motivos de alerta o situación de riesgo realizará las actividades en una fecha alternativa, ha indicado la institución académica en un comunicado.

Asimismo, se retoma la actividad administrativa, investigadora, cultural y deportiva presencial. Las personas responsables de las estructuras autorizarán el trabajo en modalidad de teletrabajo o a distancia, ateniendo a las circunstancias individuales del personal a su cargo.

El Comité de Emergencias de la UV llevará a cabo un seguimiento de la situación y evaluará la posibilidad de modificar los niveles de alerta en función de la evolución meteorológica.

FIESTA DE BIENVENIDA

Después del episodio de fuertes lluvias de los últimos días, y a pesar de que la UV ha declarado, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, el nivel de emergencia 1 en sus campus universitarios para este martes, la institución académica ha aplazado la celebración de la Fiesta de Bienvenida prevista para mañana en el campus de Burjassot-Paterna para favorecer, en otra fecha, la participación del estudiantado del campus en condiciones de desplazamiento normalizado.