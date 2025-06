Valcárcel Medina propone en el IVAM "jugar" con la simetría

El artista pionero del arte conceptual en España muestra una serie inédita de obra gráfica

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista pionero en arte conceptual en España Isidoro Valcárcel Medina (1937) invita a "jugar" en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) a contemplar el movimiento de la idea en una muestra en la que se incluye una serie inédita de obra gráfica.

Así, 'El movimiento de la idea', cuenta con un total de 40 hojas de papel semitransparente dibujadas a tinta por ambas caras que tiene como principal objetivo hacer una reflexión sobre la simetría, un concepto muy presente en toda la obra del artista.

La exposición --que se podrá visitar desde este jueves hasta el 14 de septiembre-- se ha presentado este miércoles de la mano de la directora del centre Julio González, Blanca de la Torre, que ha estado acompañada por el propio artista, así como del comisario del proyecto, Jorge Díaz Cuyás; la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y el director de la oficina principal del Banco Sabadell en València, Eduardo Olmeda.

Según ha indicado De la Torre, esta muestra hecha 'ex profeso' para el museo aglutina "muy bien" la filosofía que subyace a la obra de Valcárcel Medina donde la "importancia" recae en "la actitud y el gesto, y no necesariamente en el objeto artístico".

En este sentido, ha destacado que la instalación, en la que se han dispuesto las cuarenta láminas de modo que el público pueda contemplar tanto el anverso como el reverso, busca "generar lugares en los que pueda pasar algo".

Además, --explica-- estas piezas están acompañadas de un título y un breve texto que resultan una parte "fundamental" del trabajo del artista ya que, con ello, "invita al público a introducirse en una serie de juegos en torno a la simetría. Teniendo en cuenta que la simetría es una proyección que lanza nuestro cerebro sobre la realidad que vemos".

"EXIGIR AL ESPECTADOR QUE TRABAJE"

"Aquí se ve muy bien también esa exigencia por parte de Isidoro de que el espectador trabaje, de que se esfuerce. Se trata de que hay un juego en el que hay que esforzarse y no es meramente una actividad de contemplación. Nos introducen esas parábolas entre nuestra percepción de la realidad y la realidad misma", ha subrayado la directora del IVAM.

Sobre esta cuestión, el comisario ha asegurado que estamos en una época histórica "nueva" respecto a la atención ya que hay "un problema perceptivo-cognitivo muy serio en este momento".

Y, en este sentido, ha señalado que el juego de atención que plantea el artista implica "necesariamente romper con el continuo temporal". "No podemos permanecer en este continuo temporal y atender. Eso no se puede hacer. Para prestar atención hay que parar y, de algún modo, la exposición está pidiendo a alguien, párate a jugar en tu propio dispositivo perceptivo, que te hace ver simetrías y asimetrías", ha expuesto.

Por su parte, el artista ha asegurado que para él el espectador es "fundamental", no tanto en el sentido "administrativo" de la palabra sino en el sentido de que "una persona está prestando atención a un trabajo que uno ha hecho con la mejor intención del mundo".

En este sentido, ha sostenido que el espectador que "no se para tres veces" no le "inquieta" ya que está "visceralmente en contra de la comodidad de la contemplación".

Y ha lamentado que los esfuerzos de la administración cultural no van "en el sentido de simplificar la interpretación del movimiento, sino más bien de establecer una quietud, por así decirlo, que garantice la comprensión". Ese movimiento "que cuanto más quieto mejor" es un movimiento "que no me interesa", ha apuntado el artista.

CATÁLOGO

Finalmente, el comisario ha destacado que la muestra se complementa con un proyecto "más amplio", un catálogo donde se recoge "toda la obra de Isidoro" porque, según ha indicado, toda su producción gira en torno al propio título de la exposición: el movimiento de la idea.

En este sentido, ha puesto en relieve que este proyecto en el que se cataloga toda su obra es "especialmente" interesante en el caso de este artista conceptual ya que "tiende a no dejar rastro".

"Produce objetos materiales pero su atención no está puesta en el objeto material sino que está puesta en el proceso, en la situación y, en ese sentido, no es fácil conocer la obra de Isidoro", ha indicado Díaz Cuyás.