Valderrama cifra en 112 los incidentes de "poca importancia" durante la noche por el episodio de lluvias

Bernabé lanza mensaje de tranquilidad para València y zona dana: "Estamos trabajando de manera coordinada para garantizar seguridad"

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha cifrado en 112 los incidentes registrados durante la noche como consecuencia de las lluvias, "todos ellos de poca" o de "escasa importancia", como la evacuación de algún conductor que estaba cruzando túneles o vados.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios después de haber mantenido una reunión de seguimiento en el Centro de Coordinación de Emergencias, en el que han participado la Delegación del Gobierno --con la delegada, Pilar Bernabé--; todos los organismos implicados; los servicios esenciales de emergencias y en la que se ha evaluado cómo ha transcurrido la noche por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana.

Valderrama ha subrayado la importancia de mantener la "máxima precaución", que no se crucen ríos, cauces de barrancos, "aunque estén secos, por el peligro que pueden haber de inundaciones". En la reunión han evaluado, tanto con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, la situación a lo largo del día.

Durante la jornada se mantendrá la alerta roja en el litoral norte de Castellón y en el litoral de Valencia dado que las previsiones son que las lluvias van a ser más intensas en Castellón a lo largo de la mañana y posteriormente más intensas en la provincia de Valencia a partir del mediodía y por la tarde.

En todo caso, ha señalado que se trata de "una inestabilidad y una incertidumbre" por que no se puede "determinar dónde va a llover en cada momento". Las lluvias en la mañana se están registrando principalmente en La Safor, tras una noche donde se han dado en Eslida y área metropolitana de València: Manises, Quart de Poblet y Aldaia.

A primera hora de la mañana ya no había carreteras cortadas y sí en alguna algún desprendimiento "pero sin mayor importancia" y en las que se está restableciendo la circulación rápidamente.

ACCESO A VALÈNCIA

La Jefatura Provincial de Tráfico ha comunicado que se ha reducido el acceso a València en un 50-75 por ciento de la circulación, lo que a juicio del conseller, muestra que "se están siguiendo las recomendaciones" dadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias. En esta línea, y ante las previsiones, ha subrayado la importancia de seguir esas recomendaciones, evitar desplazamientos, zonas de barranco y cauces o no aparcar en zonas que sean inundables.

Así, ha pedido que "en todo momento" se adopten "las medidas de autoprotección que se pueden tomar" y que solamente "se desplacen ante una necesidad evidente o cuando sean un servicio esencial que tienen que intervenir".

Valderrama ha destacado la coordinación con la Administración General de Estado, con la Delegación del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, Consocios Provinciales de Bomberos o Unidad Militar de Emergencias "ante una posible emergencia que podíamos prevenir cualquier circunstancia que pudiera ocurrir".

COMUNICACIÓN CON MAZÓN

Valderrama ha recalcado que desde este domingo está informando "de primera mano" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con quien se ha reunido, junto con el Consell, "para transmitirles toda esa información y cómo preveemos que vaya a evolucionar la situación".

La preocupación para la Generalitat es la zona del barranco del Poyo, "que está muy sensible, que es impermeable y tenemos que estar muy atentos". Al respecto, ha resaltado la importancia de estar "muy vigilantes" y adoptar las medidas oportunas dado que, por ejemplo, el barranco de la Saleta "sabemos que es una zona que se anega siempre que hay lluvias".

En todo caso, ha transmitido "tranquilidad" porque "todos los servicios esenciales estamos pendientes de cualquier circunstancia que pueda ocurrir" pero ha pedido que se "sigan las recomendaciones de autoprotección y las medidas adecuadas en cada momento".

La administración ha reforzado el 112 y también los controles sobre el Poyo y sobre la presa de Buseo. "Se han identificado puntos sensibles y hemos intensificado la vigilancia entre los distintos servicios que intervienen en una emergencia para estar pendientes de cómo va evolucionando", ha señalado.

"TRANQUILIDAD"

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad a la ciudadanía": "En esta ocasión los valencianos y las valencianas pueden tener la certeza de que las administraciones están trabajando desde el primer día de manera coordinada con todos los agentes que pueden trabajar en una emergencia. La coordinación está siendo total y plena", ha dicho, y ha agradecido a Valderrama "la buena disposición y que nos haya convocado desde el primer momento" a la reunión.

De hecho, ha indicado que ya desde el sábado están manteniendo contactos "poder abordar los próximos días". "Esta es una cuestión que es muy importante que los ciudadanos y las ciudadanas de Valencia, especialmente aquellas personas que sufrieron de una manera tan terrible el 29 de octubre del pasado año: sepan que todos los efectivos tanto del Estado como de la Generalitat estamos trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad".

En esta línea, ha subrayado la importancia de que "toda la ciudadanía cumpla y atienda las recomendaciones de autoprotección que ya se han lanzado por todos los canales oficiales" y ha destacado que se deben evitar los desplazamientos "en la medida de lo posible si no es estrictamente imprescindible y necesario".

"Esta es una cuestión vital, fundamental" que la población evite acercarse a los espacios que siempre son susceptibles de que sean anegados, como el barranco de La Saleta o el Pozalet. "Es absolutamente imprescindible protegerse y la ciudadanía hoy está advertida, avisada y, por lo tanto, con capacidad para poder reaccionar. Las próximas horas van a ser horas complicadas meteorológicamente", ha avisado.

Asimismo, ha apuntado que en la mañana del lunes está lloviendo de forma intensa en la Safor y ha hablado con alcaldes y alcaldesas de la zona precisamente para advertirles de espacios como los campings. "La Guardia Civil está al tanto y localizadas todas esas zonas también sensibles, por si tuviera que actuar ante cualquier situación de inconveniente que se pudiera producir", ha recalcado.