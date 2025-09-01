Valderrama defiende el dispositivo enviado a otras CCAA por los incendios: "Esa lealtad la hemos demostrado con hechos"

Niega que se retiraran recursos del planteado inicialmente y precisa que solo se "retrasó" la salida de dos unidades

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha defendido el dispositivo de ayuda enviado desde la Comunitat Valenciana a otras comunidades autónomas afectadas por los graves incendios que ha sufrido España durante el verano y ha enmarcado el mismo en la "lealtad institucional". "Ha trabajado de manera unida y conjunta, coordinada y efectiva, ha sido un verdadero ejemplo de la capacidad y potencialidad de esta Comunitat", ha expresado.

De este modo lo ha expuesto este lunes durante su comparecencia ante la Diputación Permanente de Les Corts, solicitada por el PSPV, Compromís y Vox, en la que ha reprochado a los socialistas sus críticas "muy tristes y lamentables" vertidas durante el verano. "El socialismo o el 'sanchismo' valenciano ha querido desprestigiar y poner en tela de juicio esta ayuda desde el primer momento", ha lamentado.

Dicho esto, el conseller ha argumentado que cooperar "no es una opción, es nuestro deber", al tiempo que ha lamentado la actitud del PSPV, partido al que ha acusado de "manipular, mentir y retorcer para buscar la crítica política": "Hagan lo que hagan, hay que criticar". Además, les ha reprochado que conviertan la gestión de las emergencias "en un arma".

Frente a ello, ha reivindicado que en estas materias la ciudadanía "espera unidad, no enfrentamiento estéril; espera soluciones, no ruido". "Criticar por criticar no aporta nada. Lo que sí aporta es la unidad de acción, la cooperación y la responsabilidad compartida. Y en esa responsabilidad y unidad nos encontraran", ha defendido.

Sobre la ayuda enviada a otras CCAA, ha asegurado que la Generalitat "no retiró ningún recurso del dispositivo inicial planteado" y ha precisado que lo que ocurrió fue que se "retrasó" la salida de dos unidades "para atender los 20 conatos" producidos en la Comunitat Valenciana la tarde del 18 de agosto. Estas unidades, ha puntualizado, se incorporaron al dispositivo al día siguiente.

DEFIENDE LA "COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN" ENTRE CCAA

Uno de ellos, y el que "más preocupó" y requirió una mayor movilización de medios, fue el de Artana (Castellón). Sobre este fuego, el conseller ha justificado la necesidad de solicitar la colaboración de medios aéreos de las comunidades de Aragón y Cataluña, que se sumaron a los recursos aéreos de la Comunitat ante la imposibilidad de acceder al mismo de forma terrestre, aunque ha precisado que los catalanes no llegaron a intervenir en este fuego, pero sí atacaron otro conato por rayo en la zona del Turmell.

Según ha expuesto Valderrama, esta "movilización extraordinaria solicitada a tiempo es clave para que estos incendios no avancen con virulencia a zonas de especial protección y con clarísima continuidad forestal". "Y lo digo porque ya sé que el socialismo es más de esperar a que todo se complique y, a eso de 'si necesitan ayuda, que la pidan'. Y a partir de ahí, a construir su relato político", ha agregado.

Sin embargo, ha sostenido que este no es el "estilo" ni la "manera de trabajar" del Consell: "Nosotros trabajamos en colaboración y coordinación con las comunidades limítrofes y con la UME. Y estamos muy orgullosos de ser tan precavidos, de trabajar con antelación y anticipación".

EL PSPV CONSTRUYE UN RELATO PARA "GENERAR MIEDO"

Frente a ello, el conseller de Emergencias e Interior ha reprochado a los socialistas que construyan un "relato político" tratando, a la vez, de "generar inseguridad y miedo", al tiempo que ha defendido: "Creo que los hechos demuestran que a lo único que hay que temer es a que instalen en esta Comunitat su política sectaria, su politización y polarización de todo cuanto tocan y su desprecio al trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía y su territorio".

Por todo ello, ha pedido al PSPV que deje "de lado ese discurso de sembrar el miedo" y reconozca "la realidad: que tenemos un dispositivo potente y con gran capacidad, compuesto por profesionales de todas las administraciones que trabajan de forma coordinada y con enorme profesionalidad".

Así, Valderrama ha apostado por el "trabajo conjunto, lealtad institucional, sentido de Estado, colaboración entre comunidades autónomas, solidaridad, coordinación y cooperación incondicional". "Eso es lo que encarnan nuestros servicios de emergencias y nuestro trabajo diario", ha resaltado.

No obstante, ha advertido de que la lealtad institucional "no puede ser confundida con la sumisión al relato interesado del gobierno socialista" y ha matizado: "Nuestra lealtad es hacia la ciudadanía, hacia quienes depositan su confianza en que las administraciones actúen unidas cuando la emergencia golpea. Y esa lealtad la hemos demostrado con hechos y así se ha actuado en las últimas semanas en la que hemos estado ayudando a las comunidades de Extremadura, Galicia y Castilla y León".

"EJEMPLO DE SOLIDARIDAD DEL PUEBLO VALENCIANO"

Por eso mismo, ha reivindicado que, desde el mismo 16 de agosto, la Generalitat puso a disposición de Extremadura y Galicia dos aviones anfibio y, desde el 18 de agosto, se desplegó "el más importante dispositivo terrestre de extinción de incendios que ha intervenido nunca fuera de nuestra Comunitat". Todo este despliegue, ha destacado, ha sido "un ejemplo de la solidaridad de todo el pueblo valenciano".

Sobre los medios aéreos, ha precisado que desde el día 16 que despegaron de las bases de Mutxamel y Castellón han trabajado de manera continuada en 13 incendios en Galicia y uno en Extremadura. En concreto, ha detallado que el avión que ha trabajado en Galicia ha realizado 259 descargas con un total de 777.000 litros de agua, y el destinado a Extremadura, 73 descargas y 220.000 litros de agua.

En cuanto al dispositivo terrestre, ha concretado que han sido 380 profesionales los desplegados desde el 18 hasta el 30 de agosto. "Hemos conseguido montar un dispositivo completamente autónomo que ha ido a ayudar y no a generar más trabajo", ha valorado.

Finalmente, Valderrama ha agradecido también a los efectivos que se han quedado en la Comunitat Valenciana "al pie del cañón" atendiendo las necesidades de la región. "Se ha hecho un trabajo enorme aquí y allí", ha resaltado, al tiempo que ha argumentado que ayudar "no puede ser desproteger lo propio".