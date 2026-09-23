Valderrama defiende la gestión de los últimos incendios e insta al Gobierno a endurecer las penas contra los pirómanos

El conseller Juan Carlos Valderrama comparece en una comisión parlamentaria - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha defendido que la gestión de los recientes incendios forestales de Segorbe, El Saler y Tuéjar se basó en la protección de la población y en anticiparse a los cambios meteorológicos, con lo que según él se solicitó la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando lo requirió la dirección técnica. Además, ha instado al Gobierno a endurecer las penas contra los pirómanos y a cumplir con su normativa de protección de los bomberos forestales.

Valderrama ha comparecido en la comisión de Interior de Les Corts para dar cuenta de estos incendios. El del Segorbe, que arrasó 600 hectáreas en el Parque Natural de la Sierra Calderona, se declaró por un rayo el 20 de agosto y se extinguió el 2 de septiembre; el de la pedanía de El Saler se inició el 27 de agosto y se dio por extinguido el 9 de septiembre, tras calcinar 36 hectáreas, y el de Tuéjar se extinguió este martes tras una semana activo con 800 hectáreas arrasadas. En estos dos últimos se descartaron causas naturales.

En general, el conseller ha defendido que la Generalitat “ha actuado con responsabilidad, rigor y celeridad” y ha aprobado ayudas para paliar daños y reactivar las zonas arrasadas, mientras ha criticado que otros quieran “construir relatos políticos” cuando no dan “explicación alguna” en otras emergencias.

Ha trasladado su reconocimiento a los afectados y a los efectivos, especialmente a los dos bomberos heridos en Tuéjar. Aunque ha sostenido que no hay una “respuesta automática” para todos los incendios, ha insistido en la necesidad de disponer de información, aclarar responsabilidades y “estar cuando hay que estar”. Según ha destacado, el Consell mantuvo “un responsable político las 24 horas del día en el puesto de mando avanzado” y colaboró con todos los alcaldes.

Por parte de la oposición, Alicia Andújar (PSPV) ha criticado que la Generalitat tardó “17 horas en pedir la UME” en Segorbe y ha acusado a Valderrama de “inflar los datos de efectivos” y “explotar a bomberos forestales” por “cubrir vacantes con la propia plantilla”.

Desde Compromís, Jesús Pla ha denunciado el “fracaso absoluto” de la política de prevención y extinción del Consell y ha acusado al PP de alinearse con Vox contra los “malvados ecologistas”. “Desgraciadamente, ahora tenemos los resultados”, ha lamentado.

Y el diputado de Vox David García ha dicho que la mayoría de estos incendios “han sido provocados por el hombre, por pirómanos, no por el cambio climático”, ha defendido centrarse en la prevención y ha exigido al Gobierno facilitar “los medios que se precisen”.

"MANTRA DEL NEGACIONISMO CLIMÁTICO"

En sus réplicas, Valderrama ha acusado a la izquierda de “recurrir al mantra del negacionismo climático” para no reconocer su “falta de inversión en prevención”, al tiempo que ha reiterado que la Generalitat ha “profesionalizado y desestacionalizado” el servicio de bomberos forestales. “El convenio único será una realidad”, ha vuelto a prometer.

En clave estatal, ha defendido que la UME, que “no es de ningún partido”, se solicita "cuando la dirección técnica lo requiere" y ha instado al Gobierno a modificar el Código Penal para aumentar las penas a los pirómanos, dado que “más del 90% de los incendios de este año han sido intencionados”. También ha denunciado que no cumple con la ley estatal sobre riesgos laborales y reconocimiento de enfermedades de bomberos forestales.

Y ha cargado contra la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, por desplazarse a estos incendios por “oportunismo político” y “no trabajar” en el Gobierno en materia de prevención. “Tenemos las cámaras y las declaraciones, pero seguimos esperando esa aportación científica”, ha dicho.

Por otro lado, la diputada socialista ha exigido a Valderrama --al que ha espetado que su "padre político" fue el exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, condenado por el 'cartel del fuego'-- explicaciones por haber tenido “un avión de extinción inoperativo con base en Castellón” que “podría haberse enviado a un incendio en Galicia”. El conseller se ha limitado a decir que han reclamado a la empresa "50.000 euros por no estar activo esos días" este avión.

SEGORBE

En cuanto al fuego de Segorbe, el titular de Emergencias ha explicado que se activó “desde el primer momento” la situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). La mañana siguiente, la situación se complicó por la humedad y el viento, por lo que se elevó a situación 2 y “apenas 11 minutos después” se movilizó la UME.

Seguidamente, se remitió un ES-Alert para el confinamiento de Gátova y un segundo aviso para su evacuación. Se habilitó el polideportivo de Bétera para alojar 37 personas, entre ellas nueve menores, y una decena de mascotas, y la residencia de Carlet para nueve vecinos.

Según ha expuesto, el "máximo despliegue simultáneo" de bomberos forestales llegó el 22 de agosto y, en general, trabajaron 435 efectivos. No fue hasta el día 23 cuando se estabilizó el incendio, se desmovilizó la UME y se alzó la evacuación de Gátova, aunque “por prudencia” se mantuvo su confinamiento hasta una jornada después.

Finalmente, el fuego fue controlado el 25 de agosto y extinguido 13 días después, con una superficie afectada de un total de 594,65 hectáreas y un perímetro de 25,54 kilómetros.

EL SALER

Respecto a El Saler, Valderrama ha indicado que su origen estuvo “vinculado a la acción humana” y que se produjo “en un espacio de extraordinaria sensibilidad ambiental”. Ha destacado que esta pedanía cuenta con un modelo específico de actuación por la singularidad del entorno y disponer València de un cuerpo de bomberos. “Desde el primer momento” se coordinaron los efectivos municipales y autonómicos, ha garantizado, con los bomberos del Ayuntamiento al frente de la dirección técnica.

El primer aviso se recibió a las 12.51 horas del 27 de agosto, tras lo que el PEIF pasó a situación 1 a las 15.48 y a 2 a las 16.38. Fue entonces, “a petición de la dirección de extinción”, cuando se solicitó el apoyo de la UME. Minutos después, a las 17.15 se emitió un ES-Alert para ordenar la evacuación de El Saler y de los campings afectados.

El conseller ha asegurado que los bomberos forestales tuvieron "una presencia especialmente relevante" en este incendio, con un total de 83 efectivos. Los vecinos afectados fueron trasladados y se habilitó el pabellón de la Font de Sant Lluís, donde 161 personas fueron atendidas.

Este incendio fue estabilizado el 27 de agosto, tras lo que se desconvocó el Cecopi y se desmovilizó la UME. Dos días después fue controlado, pero no se dio por extinguido hasta el 9 de septiembre.

TUÉJAR

Sobre el fuego de Tuéjar, que también afectó a Benagéber, Valderrama ha recordado que se inició el 15 de septiembre, en un espacio Reserva de la Biosfera del Alto Túria, y que fue “provocado por la acción del hombre” y agravado por las condiciones meteorológicas.

La situación 1 del PEIF se declaró dos horas después del inicio y pasó a 2 a las 19 horas con la consiguiente activación de la UME. El dispositivo contó con unos 200 efectivos, 40 medios terrestres y 14 aéreos, entre ellos 75 de la UME.

Paralelamente, la Guardia Civil desalojó la colonia de Benagéber, el camping de Tuéjar y la aldea de Fuente Cabera. Un total de 25 personas fueron evacuadas de sus viviendas, de las que ocho personas fueron realojadas en un hotel de Tuéjar.

Ya el 16 de septiembre llegó “la fase decisiva” y las precipitaciones contribuyeron a su estabilización a las 20 horas, procediendo a la desescalada. El incendio no se dio por controlado hasta el pasado domingo y extinguido hasta este martes.