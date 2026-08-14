València acogerá en octubre una conferencia internacional de la OCDE para mejorar la gestión ante desastres naturales

Archivo - Imagen de archivo de varias personas durante un paseo nocturno, a 6 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia tras el paso de la dana del 29 de octubre. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) celebrarán el 5 y 6 de octubre en CaixaForum València la conferencia internacional para mejorar la gestión ante desastres naturales que, bajo el título 'From Crisis to Recovery: Strengthening Regional Disaster Resilience', reunirá a representantes de gobiernos nacionales, regionales y locales, instituciones europeas, organizaciones internacionales, expertos, sector privado, comunidad académica y asociaciones de personas afectadas por la dana.

En este evento internacional se presentará la Plataforma de la OCDE sobre Resiliencia Regional ante Desastres, una nueva iniciativa destinada a "fomentar el aprendizaje entre países, el intercambio de experiencias y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno", según ha informado el Ministerio en un comunicado.

España ejercerá la presidencia inaugural de la Plataforma durante su primer año de funcionamiento, "consolidando su liderazgo en este ámbito dentro de la OCDE", señala el departamento que dirige Ángel Víctor Torres. Esta iniciativa obedece a "la necesidad de activar la gobernanza multinivel ante fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes".

La conferencia servirá para compartir mecanismos administrativos y de financiación con los que se pueda afrontar de una forma "más ágil" las futuras emergencias y para "reconstruir proyectando territorios mejor preparados e infraestructuras más resilientes".

La contribución de todos los países permitirá a la OCDE desarrollar un programa de trabajo centrado en el intercambio de buenas prácticas internacionales, el análisis comparado de modelos de gestión del riesgo y el diseño de herramientas que refuercen la capacidad de las administraciones públicas para prevenir, gestionar y recuperarse de futuras emergencias.

PROGRAMA Y OBJETIVOS

El programa de la conferencia abordará todas las fases de la gestión del riesgo de desastres, desde la prevención y la preparación hasta la respuesta inmediata, la reconstrucción y la recuperación a largo plazo.

En las diferentes sesiones que se celebrarán los días 5 y 6 de octubre se analizarán, entre otros aspectos, la planificación territorial, la resiliencia de las infraestructuras, la financiación de la reconstrucción, la participación de las comunidades afectadas, la coordinación entre administraciones y la lucha contra la desinformación durante las emergencias.

El proyecto culminará con la elaboración de un marco de referencia que recopilará las principales lecciones aprendidas y recomendaciones para la gestión del riesgo de desastres, "sentando las bases para futuras iniciativas de cooperación internacional impulsadas por la OCDE", concluye el Ministerio.