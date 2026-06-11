València activa las ayudas al emprendimiento "priorizando a quienes llevan años contribuyendo a la ciudad"

El portavoz de Vox en València, José Gosálbez - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

València ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvención a la 'Inversión para el Emprendimiento', dotada con un presupuesto total de 598.295 euros y destinada a fomentar la actividad emprendedora mediante el apoyo a inversiones que permitan consolidar nuevos proyectos empresariales y mejorar su competitividad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Emprendimiento, José Gosálbez, ha manifestado que "estas ayudas son una inversión en el futuro de València" y ha destacado la novedad de esta convocatoria que es "la incorporación de un criterio de arraigo en la ciudad como requisito para acceder a las ayudas".

Así, el solicitante deberá estar empadronado en València en el momento de presentar la solicitud y acreditar una antigüedad mínima de cinco años desde el 1 de enero de 2016. "Quien lleva años trabajando, emprendiendo y contribuyendo al progreso de València merece que la administración lo tenga en cuenta", ha señalado el edil.

La convocatoria contempla ayudas de hasta 2.500 euros por solicitud para financiar gastos de inversión realizados por autónomos, emprendedores y empresas de distintos sectores productivos de la ciudad.

Podrán acceder a estas ayudas las personas y entidades cuya actividad empresarial haya comenzado entre el 1 de enero de 2023 y el 7 de octubre de 2025 y que continúen en activo desde entonces. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes desde hoy hasta el martes 30 de junio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de València.

"No es razonable que quien acaba de llegar tenga la misma consideración que quien lleva años aportando esfuerzo, empleo y riqueza a València. La administración debe reconocer esa diferencia", ha destacado el concejal.

Gosálbez ha concluido señalando: "Apoyar a nuestros emprendedores es fortalecer la economía local, generar empleo y devolver a los valencianos parte de todo lo que aportan cada día a esta ciudad. Estas ayudas impulsan nuevos proyectos, favorecen la creación de riqueza y reconocen a quienes llevan años contribuyendo al progreso de València".

Las subvenciones se concederán por orden de presentación hasta agotar el crédito disponible y son compatibles con otras subvenciones municipales, de acuerdo con los límites establecidos en la normativa vigente.