València activa el dispositivo especial ante la ola de frío prevista para la noche de Reyes

El Ayuntamiento de València ha activado un operativo especial ante las previsiones meteorológicas que anuncian la llegada de una ola de frío, que se dejará notar especialmente en la próxima noche de Reyes. Los servicios municipales disponen de casi 600 plazas de alojamiento para personas sin hogar, a lo largo de todo el año, gracias a los diversos convenios suscritos entre la Concejalía delegada de Servicios Sociales y Mayores y diversas entidades humanitarias.

En caso de "extrema y urgente necesidad", el número de plazas puede alcanzar el millar, gracias al pago de habitaciones en hostales y albergues a personas necesitadas, por parte de los servicios municipales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El personal técnico y administrativo de la Sección de Atención Social a la Exclusión, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, se encarga de la coordinación global y el desarrollo de actuaciones concretas, en el marco del protocolo de atención establecido. Entre estas hay que destacar la valoración y gestiones de alojamiento.

Por su parte, la sala del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISE) de la Policía Local es quien asume la coordinación logística para la gestión de emergencias en la ciudad, a través del teléfono 092. También participan otras secciones de la Policía Local y la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP).

Además, en el operativo intervienen personal de otros departamentos municipales como la Sección Atención Social a la Exclusión, el Centro de Atención a Personas Sin Techo (CAST), el Servicio de Acogida a Personas Inmigrantes (SPAI), el Servicio de Atención a Urgencias Sociales y Colaboración ante Emergencias (SAUS), el Sección Primera Acogida y atención a las Urgencias Sociales y la unidad X4 de Policía Local, adscrita funcionalmente al CAST.

La operación ola de frío impulsada desde el Ayuntamiento cuenta con tres pilares fundamentales de las organizaciones sociales: Cruz Roja Española, Fundación Salud y Comunidad y Casa Caridad, que son las encargadas de gestionar los recursos de alojamiento urgente por la noche, donde se proporciona cobijo, alimentación, ropa de abrigo, material de higiene personal, duchas y lavado de ropa, entre otros servicios.

CENTROS

El Centre el Refugi, situado en el número 39 de la calle Campos Crespo (Patraix), en horario de 21.30 a 08,00 horas, la Fundación Salud y Comunidad ofrece un centro de acogida nocturna con 30 plazas para personas que pernoctan habitualmente en la vía pública.

El CAES I (25 plazas) está en la calle Santa Cruz de Tenerife (L'Olivereta), en el que la Cruz Roja ofrece alojamiento en un inmueble municipal en caso de necesidad urgente. Abierto de 20.00 a 8.00, ofrece alimentación y suministro de ropa.

En el CAES II, con 20 plazas, la Cruz Roja gestiona el centro ubicado en el número 10 de la calle de Daniel Balaciart, en el barrio de Benimaclet, en horario de 20.00 a 08:00 horas; en el CAES Doctor Sanchis Bergón (12 plazas), Casa Caridad es la encargada de gestionar este centro de acogida para emergencias sociales ubicado junto al paseo de la Petxina (Extramurs), que ofrece además asesoramiento y acompañamiento social. Con horario de 20.00 a 08.00 horas.

En el CAES III, de 10 plazas, en la calle de Jardins (Ciutat Vella) y gestionado por la Cruz Roja, ofrece cena y desayuno para personas que duermen habitualmente en la vía pública, con admisión de mascotas. La apertura de este recurso, entre las 20.00 y las 8.00, está condicionada a la declaración de alerta roja por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

En el caso de que se utilizaran todos los recursos, el SAU podrá proporcionar alojamiento en hostales y albergues en casos de urgente necesidad. Además del alojamiento, desde el Ayuntamiento también se contempla la distribución de ropa de abrigo, especialmente mantas o sacos de dormir, para facilitar a aquellas personas que no aceptan las alternativas de alojamiento.

La distribución principal de este material, se realiza por parte de la Policía Local y del SAU, aunque todos los servicios intervinientes podrán repartir mantas a aquellas personas que declinen alojamiento en albergue.

La intervención posterior se desarrolla a través del CAST, SPAI, o Centro Municipal de Servicios Sociales correspondiente, con el objeto de estudiar la situación concreta, proponiendo alternativas de alojamiento estable y de intervención técnica especializada. La cita en estos centros tiene carácter urgente y se ofrece al día siguiente del alojamiento.

El Área de Bienestar Social ha establecido inicialmente un calendario orientativo del operativo que abarca los meses de enero y febrero de 2026, aunque podrá activarse en cualquier momento antes o después de este periodo por alerta climatológica u otras circunstancias de emergencia social.

Durante los tres meses de campaña de frío la actividad de los CAES de Cruz Roja, centre el Refugi de Fundación Salud y Comunidad, Casa Caridad CAES Sanchis Bergón y el SAUS será diaria. Del mismo modo, el X-4 estará operativo en su horario habitual y también en horario nocturno especial en días concretos de bajada de temperaturas como refuerzo en la campaña de frío, desde las siete de la tarde hasta la una de la madrugada.