València activa los protocolos de alerta naranja por lluvia y amarilla por la previsión de tormentas para el jueves

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VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, tras una reunión celebrada ante la alerta naranja por lluvias y amarillo por tormentas decretada por la Generalitat para este jueves, ha acordado la suspensión de la actividad lectiva en los centros escolares situados en zona inundable y afectada por la dana para el jueves y viernes, el cierre de parques y jardines y bibliotecas a partir de las 12 horas de mañana y de cementerios municipales.

Así, respecto al ámbito educativo, se suspende para mañana jueves y viernes la actividad lectiva en los centros ubicados en zona inundable y zona afectada por la dana, así como la actividad en la universidad popular, centros de mayores y centros ocupacionales. En el resto de centros educativos de la ciudad se ha comunicado que no realicen actividades en los patios y al aire libre.

Asimismo, el consistorio ha decidido abrir los tres Centros de Atención de Emergencias Sociales (CAES) mientras que el servicio de Devesa solicitará a la Junta de Desagüe de la Albufera abrir las compuertas para bajar el nivel de agua en el lago de forma preventiva.

El Ayuntamiento ha adoptado otras medidas como el cierre del Jardín del Turia a partir de las 12.00 horas, la cancelación del concierto previsto mañana en el Palau de la Música o la del Día Internacional de los Mayores también este jueves en los Jardines del Palau.

Igualmente, ha comunicado a las entidades privadas que organizan eventos en la Rambleta, Palacio de la Exposición y restos de espacios municipales las alertas vigentes y la recomendación de no realizar desplazamientos.

Los mercados extraordinarios finalizarán su actividad el jueves a las 13.00 horas y no montarán el viernes. En concreto, la medida afecta el jueves a los mercados del Cabanyal y Torrefiel y el viernes a Benimaclet, Malva-rosa, Monteolivete y Castellar-L'Oliveral.

Los centros escolares de las pedanías afectadas por la dana de 2024 son Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias; CEIP Forn d'Alcedo; CEIP Padre Manjón; Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral; Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral; IES Ravatxol; CEIP Castellar-Oliveral; Centre Privat Educació Infantil 1er. Cicle Sambori; Centre Privat FP Folgado; el CEE Rosa Llácer; Centre Formiguetes; Escola Privada de Música Sedajazz; Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral, Forn d'Alcedo y La Torre y el Centro Ocupacional de La Torre.

En cuanto a los situados en zonas inundables son el CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet- Beniferri); CEIP José Senent (Massarrojos); IES Isabel de Villena (València); Centro Ocupacional Isabel de Villena (València); CEIP Blasco Ibáñez (València); Escola Privada de Música El Palmar; Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos y los centros de la Universidad Popular en Poble Nou, Carpesa, Massarrojos y El Palmar.

Asimismo, a los centros de las pedanías de El Saler y Pinedo se les ha comunicado que se suspende la actividad jueves y viernes: CEIP Luis Santángel (El Saler); IES El Saler; CEIP Pinedo; Escuela Infantil Municipal Pinedo y la Universidad Popular de Pinedo.

Bomberos, Policía Local, Protección Civil y el resto de servicios municipales están movilizados para el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas, señala el consistorio, que ha pedido evitar desplazamientos y túneles y pasos inundables una vez comience los episodios de lluvias, así como mantenerse informado por canales oficiales de la evolución de las alertas.