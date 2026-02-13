València acuerda con la Fundación Goerlich difundir el legado del arquitecto en el centro cívico Aiora

Archivo - Imagen de la Tortada de Goerlich - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el texto del convenio de colaboración que se suscribirá entre el consistorio y la Fundación Goerlich para el desarrollo de actividades culturales en favor de la promoción de la figura del arquitecto Francisco Javier Goerlich Lleó (València, 1886-1972). Estas iniciativas se desarrollarán en el centro cívico municipal del barrio de Aiora, en el distrito de Camins al Grau.

El edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, que ha informado de esta decisión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, ha indicado que se pretende "mantener en el centro cívico de Aiora una exposición permanente sobre la historia y la obra de uno de los arquitectos valencianos con mayor relevancia". Asimismo, ha destacado la intención de que "este legado histórico pueda ser conocido por la ciudadanía".

La administración local ha recordado que la Fundación Goerlich es una entidad de carácter cívico y cultural y sin ánimo de lucro, cuyo fin fundacional es la promoción cultural y el fomento del estudio de la historia, el arte, la arquitectura y el urbanismo.

Asimismo, desde el consistorio han remarcado que, a través de la Concejalía de Participación y Acción Vecinal, se han puesto en funcionamiento varios centros cívicos en la ciudad como espacios de participación ciudadana, convivencia y dinamización comunitaria. Y han citado entre ellos, el del barrio de Aiora, "un edificio situado en la plaza de Francisco Javier Goerlich Lleó y proyectado por el ilustre arquitecto municipal".

El inmueble está ubicado en el interior de una plaza que conforma un patio de manzanas abierto, al que se accede desde las calles Industria y Mestre Valls. Este edificio, que fue construido en 1949, tiene unos 775 metros cuadrados de superficie construida y cuenta con dos plantas.

La planta baja incluye cuatro salas polivalentes de unos 50 metros cuadrados, un almacén, una recepción, servicios higiénicos para hombres y para mujeres y otro adaptado. El primer piso cuenta con dos despachos, una sala de lectura y tres salas polivalentes de unos 50 metros cuadrados, dos terrazas y servicios.

El objetivo del convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Goerlich es la organización, promoción y desarrollo de talleres, cursos, charlas y actividades culturales sobre la figura del arquitecto en el centro cívico de Aiora, "orientados a la ciudadanía en general y como medida de fomento del asociacionismo" visto "como instrumento de defensa de los intereses generales o sectoriales de la ciudadanía".

"FISONOMÍA MODERNA DE VALÈNCIA"

El Ayuntamiento ha señalado que "tal como destaca el Col·legi Territorial d'Arquitectes de València, a Goerlich Lleó se debe, en gran medida, la fisionomía moderna de la ciudad de València, a la que dedicó una intensa actividad profesional entre 1914 y los primeros años de la década de 1960".

El consistorio ha añadido que la "valiosa y abundante obra, urbanística y arquitectónica" de este autor "se circunscribe tanto al ámbito público como al privado, siendo especialmente relevante su labor como arquitecto, municipal y mayor, del Ayuntamiento".

"Su larga carrera profesional, ejercida sin interrupción en un único y mismo lugar, ofrece un resumen ejemplar de la situación arquitectónica y urbana de la primera mitad del siglo XX en una de las grandes ciudades españolas", ha remarcado la administración local.

Goerlich "dejó una impronta necesaria sin la cual no se conocería hoy València tal y como es", ha insistido Caballero, que ha agregado que el convenio se aprueba para un plazo de dos años prorrogables.