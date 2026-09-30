València adjudica por 9.800 euros la reparación de la escultura 'Homenaje al Libro' de Ripollés dañada por el viento

Escultura 'Homenaje al Libro' de Ripollés - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València avanza en la reparación de la escultura 'Homenaje al Libro', obra del artista Juan García Ripollés, con el objetivo de devolver a la pieza su estado original y garantizar su integridad.

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento ha adjudicado los trabajos de reparación a la empresa Cerrajería Calvo SL por un importe de 9.862,23 euros (IVA incluido), que contempla un plazo de ejecución de mes y medio, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La escultura, instalada desde 2006 en la rotonda del paseo de la Alameda, en la confluencia con la avenida Baleares y la calle Eduardo Boscá, sufrió el desprendimiento de una de sus manos como consecuencia de los fuertes vientos registrados el pasado mes de febrero.

"Con esta intervención, el Ayuntamiento de València acelera en la subsanación de los desperfectos ocasionados y recupera la integridad de una de las piezas escultóricas más singulares de la ciudad", ha explicado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

La actuación prevista incluye la reposición del brazo en su posición original, mediante los medios de elevación necesarios, así como la colocación de una abrazadera o alma metálica interior de refuerzo entre la escultura y la extremidad desprendida. Posteriormente, se realizará una soldadura de cosido en todo el perímetro del antebrazo y del dedo dañado, seguida del correspondiente tratamiento de patinado de la soldadura.

La reparación permitirá recuperar la configuración original de la escultura y devolver este emblemático elemento del paisaje urbano de València su aspecto habitual.

La obra 'Homenaje al Libro' es una escultura de bronce de aproximadamente 15 metros de altura y 14 toneladas de peso. Representa a un personaje que sostiene y parece leer un libro, coronado por un sol de cinco brazos. La pieza se instaló en su actual ubicación en 2006, después de haber estado situada anteriormente en la explanada del Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana.