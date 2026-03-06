València adquiere el cuadro del Cristo Eucarístico, del renacentista Nicolau Borràs, para el Centro del Santo Cáliz

El Ayuntamiento de València adquiere el cuadro del Cristo Eucarístico, de Nicolau Borràs, para el Centro del Santo Cáliz de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aceptado este viernes la adquisición por parte del consistorio del cuadro del Cristo Eucarístico, una obra del Renacimiento valenciano realizada por el pintor valenciano Nicolau Borràs que se destinará al Centro de Interpretación del Santo Cáliz de la capital valenciana.

Así lo ha indicado el concejal portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. El edil ha señalado que este es un cuadro "con alto valor histórico, artístico y patrimonial para la ciudad", teniendo en cuenta "la vinculación de la ciudad de València con el Santo Cáliz".

Caballero ha detallado que en esta obra, un óleo sobre lienzo de 101 por 76 centímetros, se representa a Jesucristo en el momento de la consagración de la Eucaristía.

El cuadro representa a Cristo, de medio cuerpo y situado detrás de una gran mesa cubierta por un mantel blanco sobre la que descansa la reliquia del Santo Cáliz. Jesucristo levanta la mano derecha y muestra la sagrada forma con las iniciales IHS, a la vez que acerca la mano izquierda al corazón.

Además de aceptar la adquisición de esta pieza, la Junta de Gobierno Local del consistorio valenciano ha acordado el pago de la pintura, que tiene un coste de 17.557,40 euros, incluido el IVA y la comisión de la galería de arte.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales en València, José Luis Moreno, solicitó el pasado mes de enero al Ministerio de Cultura que, en aplicación de la Ley de Patrimonio, ejerciera el derecho de tanteo del cuadro, que se encontraba en subasta en una galería de arte.

El Ayuntamiento ha justificado la compra de esta obra "en el interés histórico, artístico y cultural" que tiene y en la idea de integrarla en el Centro de Interpretación del Santo Cáliz de la ciudad, coincidiendo con la celebración del III Año Jubilar del Santo Cáliz.

El consistorio ha comentado que el Santo Cáliz es un motivo recurrente en la pintura valenciana del segundo cuarto del siglo XVI, gracias a los pinceles de Vicent Macip y de su hijo Joan Macip --más conocido cómo Joan de Joanes--, que introdujeron la sagrada reliquia en muchas de las representaciones de la Última Cena y de los salvadores eucarísticos.

Nicolau Borràs, nacido en Cocentaina (Alicante) en 1530, es representante del Renacimiento valenciano y discípulo de Joan de Joanes.

La obra de Borràs que ha adquirido el Ayuntamiento de València se incorporará a la colección artística municipal.