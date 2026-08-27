València alcanza las 30 noches tórridas en lo que va de año, récord absoluto desde que hay registros

Archivo - Un hombre camina sin camiseta en el antiguo cauce del río Turia, a 12 de agosto de 2022, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El observatorio meteorológico de la ciudad de València ha alcanzado las 30 noches tórridas en lo que va de año, récord absoluto desde que hay registros. También han anotado récord los observatorios de Alicante y Castelló de la Plana, con 15 y 20, respectivamente.

En todo caso, la pasada noche ha sido "algo más fresca" en la Comunitat Valenciana, con mínimas de 23,8º en Torreblanca, 23,2º en València, 23,1º en Castelló de la Plana, 22,8º en Alicante, 22,8º en Miramar, 22,8º en Pego, 22,8º en Vinaròs, 22,7º en Novelda, 22,3º en Benidorm, 22,2º en el aeropuerto de València, 22,1º en el de Alicante-Elche, 22,1º en Orihuela, 22,1º en Rojales y 21,7º en Oliva, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De hecho, el organismo estatal ha precisado que, de las 58 noches que han transcurrido desde el 1 de julio, más de la mitad (30) han sido tórridas en València y hubo tres --las del 27 de julio y 20 y 21 de agosto-- que tuvieron una temperatura ligeramente más baja de lo normal.

Mientras, en el interior las noches han sido "más frescas" que en el litoral, según Aemet, pero también en Morella (Castellón) la temperatura media de las mínimas nocturnas "está siendo de récord, con un promedio 2,7º superior al promedio normal", ha indicado.