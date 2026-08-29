València, Alicante y Castelló de la Plana bajan de 20º esta noche, algo que no pasaba desde el 16 de junio

Archivo - Dos personas en bañador caminan por la orilla de la playa, en Valencia, Comunidad de Valencia, (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana --València, Alicante y Castelló de la Plana-- han bajado esta noche del umbral de los 20 grados, algo que no ocurría desde el pasado 16 de junio, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje publicado en 'X'.

La noche ha sido fresca, con termómetros que han registrado 19,9 grados en València, 19,8 en Castelló de la Plana y 17,7 grados en la ciudad de Alicante.

La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha destacado, también en redes sociales, que ha sido la moche más fresca de los últimos dos meses y la noche más fresca de un agosto desde 2020, con valores que en buena parte de la costa se han quedado entre 17 y 21 grados y en muchas zonas de interior, entre 9 y 15 grados o localmente menos.

Avamet ha indicado que, según sus observatorios, se han registrado 3,5 grados en Bocairent (Valencia), 3,9 en Vilafranca (Castellón) y 5,1 en Xixona (Alicante). Unos 50 municipios han marcado menos de 10 grados esta noche.

Según la red de estaciones de Aemet, la mínima más alta se ha registrado en Torreblanca (Castellón), con 20,6 grados. También destacan los 19,6 grados de Miramar (Valencia) y Novelda (Alicante), los 19,4 del aeropuerto de El Altet, los 18,8 de Pego y los 18 de Elche, todos ellos en la provincia de Alicante.

Por debajo de esos registros, se han registrado en la provincia de Valencia 17,8 grados en Oliva, 17,8 en Polinyà del Xúquer, 17,1 en el aeropuerto de València, 16,4 en Sagunt, 16,3 en Llíria, 15,7 en Xàtiva y 15,1 en Carcaixent.

En la provincia de Alicante, se han marcado 17,7 grados en Xàbia, 17,4 en Benidorm, 16,7 en Rojales, 16,3 en Orihuela y 14,9 en Alcoi, mientras que en la de Castellón se han quedado en 16,6 grados en Vinaròs y 15,6 en Bejís.

LA NOCHE MÁS FRESCA DESDE EL 12 DE JUNIO

Aemet ha explicado que, en promedio, la temperatura mínima en la Comunitat Valenciana ha sido 3.1º más baja que el promedio normal de un 29 de agosto y la noche más fresca desde el 12 de junio. La previsión es que poco a poco se vayan recuperando las temperaturas y es posible que la semana que viene haya un nuevo pico cálido, no tan intenso como los de julio y agosto, pero "muy significativo" para ser ya septiembre, según el organismo estatal.

A pesar del descenso térmico de estos días finales de agosto, la temperatura media del mes y del trimestre veraniego va a tener un carácter extremadamente cálido. Agosto y el verano de 2026 van a ser los más cálidos desde, al menos, 1950 en la Comunitat Valenciana.