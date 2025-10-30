València amplía sus cementerios con unos 4.903 nuevos nichos

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación de la sección 21 del Cementerio General de València, que concluirán a principios de verano de 2026, conviven estos día, "sin problemas", con la ciudadanía que visita este recinto municipal con motivo de la festividad de Todos los Santos, tal como ha informado hoy el concejal de Cementerios, Carlos Mundina, quien ha recordado que "estos trabajos, que se ejecutan con un presupuesto de 2,8 millones de euros, afectan únicamente a una parcela rectangular de 11.000 metros cuadrados que discurre paralela a la V30 en la que, en un futuro, podrán ser enterradas más de 2.500 personas".

"Con esta actuación --ha explicado el concejal-- el Ayuntamiento ampliará la capacidad de los cementerios municipales que, en el último año, desde diciembre de 2024, se ha incrementado con 4.903 nuevos nichos".

Más de 1.800 de estos (1.847) ya han aumentado las posibilidades de dar sepultura a la población valenciana en el Cementerio General, ya que al igual que las obras de ampliación de los Cementerios del Cabanyal, Campanar y Benimàmet, fueron recepcionadas en diciembre de 2024.

Carlos Mundina, que ha dado cuenta del incremento de nichos habilitados en los cementerios, en el marco de la celebración de la festividad de Todos los Santos, también ha aludido otras inversiones que el Ayuntamiento ha llevado a cabo recientemente "para mejorar estas infraestructuras que, inauguradas en diferentes momentos históricos, se tienen que adaptar para atender a la necesidad de dar sepultura a la población".

De esta manera, ha aludido a intervenciones como, por ejemplo, las obras ejecutadas para la renovación completa del sistema de climatización del Tanatorio Municipal "para garantizar el confort de quienes se reúnen en este recinto, así como un ambiente adecuado en cada sala velatorio".

El concejal también ha indicado que, con el objetivo de gestionar la gran afluencia de visitantes que se registra todos los años en los cementerios con motivo de esta festividad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo, con un horario especial, hasta el próximo domingo, 2 de noviembre, tal y como regula el Bando de la alcaldesa de València, María José Catalá, que reúne una serie de normas en materia de accesibilidad y de refuerzo de servicios como el de la EMT.