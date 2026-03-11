València ampliará el horario de los puntos violeta para cubrir los tardeos falleros

Archivo - Punto Violeta - GVA - Archivo

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València instalará un total de seis puntos violeta repartidos en distintos enclaves estratégicos de la ciudad, que estarán operativos del 15 al 19 de marzo, con el objetivo de ofrecer información, orientación y atención ante cualquier situación de violencia o agresión contra las mujeres durante la celebración de las fiestas falleras.

"Desde el equipo de gobierno seguimos reforzando el dispositivo de puntos violeta para garantizar la seguridad de las mujeres y la proximidad de los recursos de atención para que todas y todos podamos disfrutar de la fiesta grande de nuestra ciudad", ha explicado en un comunicado la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

"Por ello, este año ponemos en marcha un proyecto piloto como es el de acercar los puntos violeta a los tardeos falleros y ampliamos su actividad a un horario vespertino", ha explicado la edil.

En este sentido, esta nueva línea de trabajo se implementará por primera vez en el punto violeta emplazado en la plaza del Mercat, lo que suma una nueva franja de actividad y garantiza los recursos de atención e información también de 11 a 19 horas desde el 15 al 19 de marzo.

Como en la última edición, el dispositivo estará formado por seis puntos violeta en los siguientes emplazamientos: el primero, en el barrio de Russafa (plaza del Doctor Landete); el segundo, frente a la Plaza de Toros; el tercero, en la plaza de L'Ajuntament, a la altura de la calle de Cotanda; el cuarto, en la plaza de España, con la calle de Pintor Benedito; el quinto, en la Gran Vía del Marqués del Túria, a la altura de la avenida del Regne de València; y el sexto, en la zona de Ciutat Vella, en la plaça del Mercat, junto a la Llotja de la Seda.

En cada uno de los puntos se emplazarán tres profesionales identificadas: psicólogas, promotoras de igualdad y agentes de igualdad.

El horario general de funcionamiento del resto de puntos violeta será del 15 al 18 de marzo, de 20 horas a 4 horas de la madrugada; y el 19 de marzo, Nit de la Cremà, de 17 horas a 1 de la madrugada.

Cada punto contará con una carpa de 3x3 metros, extensible, equipada con mesa y sillas para las tres profesionales que permanecerán en cada uno de ellos. Además, desde la Concejalía de Igualdad se impulsa la red de puntos violeta de sensibilización. Desde este grupo de trabajo, se ofrece formación y materiales a comisiones falleras, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con sede en la ciudad para promover unas fiestas más seguras y libres de agresiones.

Actualmente, con las últimas incorporaciones la red cuenta ya con 75 entidades adheridas, de las que más del 70% son comisiones falleras. En este sentido, el ocio de València también cuenta con recursos municipales para trabajar por unas fiestas libres de agresiones, han apuntado fuentes municipales.

A través del Protocolo Aquí Actuamos, se dota a los locales de entretenimiento que así lo deseen de los recursos y conocimientos necesarios para prevenir, detectar y actuar de manera correcta ante posibles casos de violencia sexual. Actualmente, son 47 los espacios de ocio y entretenimiento que ya se han adherido al protocolo contra la violencia sexual.