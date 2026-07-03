València aprueba un convenio y subvenciona las bandas de música de la ciudad

Archivo - El director musical y artístico de la Orquesta de València, Alexander Liebreich y el pianista Javier Perianes, en el Palau de la Música, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de colaboración con la Coordinadora de Sociedad Musicales Federadas de la Ciudad de València (Cosomuval), que agrupa a 26 bandas de música. Este convenio, que tiene una vigencia de tres años desde 2026 a 2029, pretende impulsar y promover la tarea social de carácter cultural y musical que las bandas realizan.

A cambio del convenio, la Coordinadora y las bandas integradas recibirán 207.000 euros cada uno de los años del convenio. Así, cada agrupación musical recibirá anualmente 7.000 euros y 25.000 euros, el conjunto de la coordinadora.

Cosomuval es una coordinadora musical que integra a la Agrupació Musical de Massarrojos, la Agrupación Musical de Benicalap, la Agrupación Musical de la Carrera de la Font de Sant Lluís, la Agrupación Musical de Patraix, la Agrupación Musical Gayano Lluch, la Agrupación Musical de San José de Pignatelli, la Agrupació Musical de Sant Isidre, la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau, la Falla Jerònima Galés, la banda de Música de Campanar, el Centre de Música i Dansa de Natzaret, la Banda de Torrefiel, el Centre Instructiu i Musical de Benimaclet, el Centro Instructivo y Musical de Castellar- L'Oliveral, el Centro Instructivo y Musical de Les Tendetes, el Ateneo Musical del Puerto, la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola Musical de Benimàmet, la Asociación Musical del Palmar, la Societat Musical del Barri de Malilla, la Societat Musical Unió de Tres Forques, la Societat Musical dels Poblats Marítims, la Societat Musical Unió de Pescadors del Cabanyal, la Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí, la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-l'Oliveral, la Societat Musical de Benifaraig y la Unió Musical del Centre Històric.