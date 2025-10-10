València se asoma al mundo con la World Press Photo 25: del horror en Palestina a los desastres climáticos

La cita anual de fotoperiodismo en Chirivella Soriano invita a ejercitar el espíritu crítico para comprender la realidad en la que vivimos

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mirada que escruta el cielo en busca del próximo ataque israelí con drones, los elefantes que se abren paso en poblaciones de Zambia para buscar alimento o la destrucción que causaron en Filipinas cuatro ciclones consecutivos en doce días componen algunas de las historias, en forma de fotografías, que para World Press Photo han marcado el año 2025, y a las que se puede asomar el visitante en la exposición anual de la Fundación Chrivella Soriano.

World Press Photo 25 abrirá sus puertas este sábado, 11 de octubre, y podrá visitarse hasta el 2 de noviembre. La exposición de fotoperiodismo "más prestigiosa del mundo" cumple su 13ª edición en la ciudad, la número 70 en todo el mundo, y lo hace con 42 historias y 169 imágenes de todos los continentes.

El director de World Press Photo València, Pablo Brezo, ha destacado este viernes, durante la presentación de la muestra, el "altísimo nivel fotográfico de los trabajos y el elevado nivel ético de las propuestas", en un certamen que ha dado peso a los autores locales que retratan su propio entorno para "romper con el modelo colonialista" del discurso en el que los autores occidentales plasman todas las realidades. En las imágenes de este año hay "poca violencia explícita" y "un mensaje duradero, menos efectista y más útil socialmente".

Muestra de ello es la fotografía ganadora de este año, 'Mahmoud Ajjour, de nueve años'. En ella, la fotógrafa palestina Abu Elouf retrata a un niño que vive en su mismo edificio, Mahmoud Ajjour, que resultó gravemente herido mientras huía de un ataque israelí en Gaza. Fue tomada en Doha, donde la familia de Mahmoud fue evacuada y donde recibe tratamiento médico.

El certamen incluye 42 autores ganadores de los 6 territorios en que el concurso divide la participación: África, Asia-Pacífico y Oceanía, Europa, Norteamérica y Centroamérica, Sudamérica y Asia Occidental, Central y del Sur. Por cada uno de los territorios hay tres categorías: Fotografías Individuales, Reportajes Gráficos y Proyectos a Largo Plazo. Son 169 imágenes seleccionadas entre las más de 59.000 enviadas por reporteros gráficos de 141 países.

La exposición muestra tanto las secuelas físicas como psíquicas de la guerra, ha destacado Pablo Brezo. Así, se dedica toda una parte a conflictos en distintas partes de un mundo convulso.

En 'Ataques con drones en Beirut', Murat Sengül retrata a varias personas que miran hacia arriba con inquietud durante un ataque israelí con drones mientras buscan refugio; en la fotografía de Nanna Heitmann para The New York Times, un hombre ucraniano reclutado por las filas separatostas respaldadas por Rusia yace herido en un hospital de campaña de Donbás; el reportaje gráfico de Mikhail Tereshchenko muestra cómo ciudadanos de Georgia tomaron las calles contra el primer ministro Irakli Kobakhidze.

LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA

World Press Photo València dedica buena parte de su espacio a la relación de los humanos con la naturaleza y a la crisis climática. Imágenes de graves inundaciones en Filipinas, donde cuatro tormentas en doce días dejaron un rastro de destrucción capturado por Noel Celis; mientras, 'Sequía en el Amazonas', de Musuk Nolte retrata a un joven que lleva comida a su madre en Manacapuru, Brasil.

'Los encantadores de elefantes de Livingstone', de Tommy Trenchard, relata el recrudecimiento del conflicto entre estos animales y las personas, porque después de las lluvias insuficientes y de la invasión humana de sus tierras, los elefantes han entrado a las poblaciones en busca de alimentos. En 2024, once personas murieron a causa de esto en la ciudad.

MINORÍAS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Las fotografías de este año también acercan la lucha de las minorías sociales por sus derechos, como en una celebración del Orgullo en un lugar secreto de Lagos, Nigeria, donde los miembros de la comunidad LGBTQI+ pueden enfrentarse a un procesamiento legal.

Una de las fotos finalistas del año es 'Cruzar de noche', de John Moore (Estados Unidos), que recoge cómo migrantes chinos entran en calor bajo una fría lluvia tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

También hay fotografías de temática explícitamente política, como 'Intento de asesinato de Donald Trump', donde Jabin Botsford para el Washington Post captura cñomo miembros del servicio secreto de Estados Unidos ayudan al entonces candidato presidencial republicano y ahora presidente a bajar del escenario poco después de que una bala impactara contra su oreja.

FOTOPERIODISMO Y ESPÍRITU CRÍTICO

Pablo Brezo ha subrayado que uno de los principales objetivos de la exposición, especialmente a través de las visitas escolares, es "generar espíritu crítico para comprender el lenguaje periodístico". "Cuando empezamos esta exposición había escasez de contenido en el planeta y ahora hemos ido a un mundo donde hay una saturación de contenido y la fotografía tiene que buscar su lugar", ha indicado, antes de preguntarse "qué tipo de fotografías son suficientes para parar la deriva totalitarista del mundo".

Brezo ha subrayado cómo "la fotogragía de prensa no se entiende sin pie de foto" y ha advertido sobre las manipulaciones en redes sociales a través de imágenes descontextualizadas. "No hace falta la inteligencia artificial para que las fotografías sean desacredidatas", ha comentado. En este contexto, la aportación de World Press Photo es "fijar una idea de cánon" con su énfasis en vigilar la autenticidad de las fotografías.

Además, ha advertido sobre la "gentrificación" del fotoperiodismo, respecto a la dificultad de poder ejercer la profesión en un contexto en el que "quedan pocos medios que publiquen" trabajos largos y tan complejos por falta de recursos. Así, ha explicado que World Press Photo ofrece la oportunidad de "visibilizar trabajos que difícilmente serían visibles".

La presentación de hoy ha contado con la participación también de la directora de la Fundación Chirivella Soriano, Begoña Garzón; y José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales de Ajuntament de València. Garzón ha afirmado que desde la fundación se trabaja cada año en el papel formativo de la muestra, en la que un tercio de los visitantes es público escolares. Moreno ha incidido en la importancia de la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación Chirivella Soriano para que el público valenciano disfrute un año más de esta muestra referente del fotoperiodismo mundial.