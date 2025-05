El València Basket amplia el contracte de Josep Puerto fins al 2027

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El València Basket ha anunciat que ha aconseguit un acord amb l'aler i capità Josep Puerto per a allargar el vincle contractual que unix les dos parts per dos temporades més, fins al 30 de juny de 2027.

El conjunt taronja apunta que el jugador d'Almussafes està "realitzant la seua millor aportació a nivell estadístic tant en la Lliga Endesa com en la competició continental" en la novena temporada al club.

De fet, Puerto arriba a una mitjana fins al moment en el torneig domèstic de 8,1 punts i 2,9 rebots per a 9 crèdits de valoració, sent, amb un 49,5 per cent, el segon amb millor encert des de la línia de tres, mentre que els seus números en l'Eurocup han sigut de 7,6 punts i 3 rebots per a un 7,8 de valoració mitjana.

El València Basket recorda que esta renovació permetrà a l'internacional seguir escalant posicions en l'historial taronja i està prop de convertir-se en el novè jugador que aplega als 300 partits disputats amb la samarreta de l'equip valencià.