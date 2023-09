Catalá apuesta por una "solución global" para abordar y determinar el futuro del viejo y nuevo Mestalla

Compromís y PSPV hablan de "opacidad" en los contactos con Lim: Robles reclama "lo mejor para la ciudad" y Gómez "responsabilidades"

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha abogado este lunes por lograr una "solución global" para abordar y determinar el futuro del viejo y del nuevo Mestalla. Asimismo, ha señalado que la reunión que anunció que mantendría con los grupos de la oposición en el Ayuntamiento --Compromís, PSPV y Vox-- para hablar de las cuestiones relacionadas con ese asunto será pronto y ha defendido la idea de informar antes a los grupos que están fuera del gobierno y después a la prensa.

"Lo relativo al antiguo campo, al nuevo campo y a toda la operación, que es una operación muy compleja, pues quiero hablar primero con la oposición", ha manifestado la primer edil. A su vez, ha considerado que para "el nuevo y el viejo Mestalla, la solución tiene que ser global".

"Podría ser una solución dejar el viejo Mestalla, pero ¿qué hacemos con el nuevo?, ¿Qué hacemos con eso?, ¿Lo demolemos?. Yo creo que hay que dar una solución global", ha insistido, a la vez que ha matizado que no opta "por ninguna concreta" y que comprende y comparte la "añoranza" que pueda haber hacia "el viejo Mestalla, un sitio estupendo".

María José Catalá ha añadido sobre este asunto que "hay que tener en cuenta" también "que hay una sentencia judicial que hay que ejecutar sobre una grada" --para su demolición--.

La alcaldesa no ha querido adelantar contenido de los contactos que han mantenido el nuevo equipo de gobierno del consistorio --formado por el PP y presidido por ella-- con el Valencia CF para hablar del convenio que ambas partes han de firmar para avanzar en la finalización del Nou Mestalla y la reconversión del suelo que ocupa el actual estadio, y ha emplazado al encuentro que tendrá con la oposición.

Así, la primera edil, que se ha pronunciado de este modo tras asistir a la presentación de las nuevas motocicletas de la Policía Local de València, ha considerado que informar primero a los partidos que están fuera del ejecutivo local y después a la prensa es "mucho más prudente" y "mucho más respetuoso" con esas formaciones.

"Por lo tanto, cuando se organicen y cuando se empiece a trabajar en esas reuniones con la oposición, trabajando un poco en esa conversación, ya os daremos información", ha agregado la responsable municipal, preguntada por los contactos entre su equipo de gobierno y el Valencia CF y por las voces que desde la afición del club de fútbol hablan de mantener el viejo Mestalla.

Catalá indicó que su intención era mantener ese encuentro en sus primeros cien días de gobierno y ha reiterado, preguntada por esa fecha, que la reunión está próxima y que se está hablando para concretarla. "No creo que nos vamos --del plazo--, pero si nos vamos una semana del plazo tampoco nos lo tengáis a mal", ha apuntado.

Respecto a su intención de trasladar primero a la oposición los datos, ha añadido que ha optado por esa postura aunque no fuera así cuando ella estaba en la oposición como portavoz del PP. "Yo siempre pedí información, nunca me dieron información. Yo siempre pedí ser parte de la solución, nunca me invitaron a serlo. Yo no voy a ser igual", ha expuesto.

Así, María José Catalá ha insistido en su idea de hacer "una ronda primero de contactos con los grupos de la oposición antes" de pronunciarse al respecto.

Por lo que se refiere a los contactos de su gobierno con el Valencia, la alcaldesa ha aseverado que es "lógico que este Ayuntamiento mantenga reuniones con el Valencia, con la institución del Valencia, por distintas cosas".

"LO QUE ES MEJOR PARA LA CIUDAD"

Desde la oposición municipal, la portavoz adjunta de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha afirmado, preguntada por la posición de su grupo municipal ante las negociaciones del equipo de Catalá con el València CF, que para su coalición "el eje" está puesto "en lo que es mejor para la ciudad". "Nosotros vamos a trabajar con lo que sea mejor para la ciudad", ha apuntado.

No obstante, Robles ha defendido que "se puede negociar de manera abierta y no oscurantista como ha propuesto el PP". "Lo hacen a escondidas y, seguramente, viendo cómo le pueden facilitar al propietario del club que pueda llevar adelante sus negocios", ha censurado.

La representante de Compromís ha agregado que cuando desde el ejecutivo municipal se cuente a su grupo lo que se está negociando podrá analizarlo y trabajar al respecto. "Cuando lo sepamos y nos lo cuenten de manera abierta, podremos empezar a trabajar", ha declarado.

Asimismo, Papi Robles ha subrayado que "el Valencia CF debe cumplir los compromisos con la ciudad". "Aquí no se regala nada a ninguna empresa privada, igual Catalá sí", ha añadido, a la vez que ha recordado que Compromís propone que la afición tenga más peso en el control del club de fútbol y ha rechazado que se hagan "negocios oscuros" con las entidades deportivas. "Daremos apoyo a la afición en sus reclamaciones porque el club ha de ser suyo", ha insistido.

Respecto a si es viable la posibilidad de mantener el viejo Mestalla, Robles ha asegurado que esa es una "cuestión urbanística" y ha reiterado que los temas se aborden "de manera abierta y sobre la mesa".

"Trabajaremos por lo mejor para la ciudad", ha añadido, al tiempo que ha considerado que contar con una "macroinfraestructura" como el inacabado Nou Mestalla "hace difícil" todo. Papi Robles ha pedido tener información y ha mostrado "prudencia y desconfianza de momento".

"EXIGIR RESPONSABILIDADES"

La portavoz del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha señalado que "ha llegado el momento de exigir y, por lo tanto, pedir responsabilidades al máximo accionista" del Valencia CF, Peter Lim.

"Solo cuando el PSOE ha denunciado la opacidad con la que Catalá está llevando las negociaciones de esta ciudad con Meriton, de repente recibimos la llamada de que se quiere reunir con nosotros. Como ella misma ha declarado, se han mantenido reuniones con el propietario del club, con el máximo accionista, con Meriton, y eso nos preocupa", ha expuesto Gómez.

La exvicealcaldesa y exedil de urbanismo ha apuntado que "una de las principales conclusiones del resultado de esas reuniones era dejar en manos de Peter Lim la fecha para acabar el nuevo estadio" y ha subrayado que el PSPV-PSOE estará "radicalmente en contra" de eso.