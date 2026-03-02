Valencia.- Catalá sobre el informe de la AVL: "Ha perdido una oportunidad histórica de acercarse al habla del pueblo"

La alcaldesa de València, María José Catalá, observa a las Falleras Mayores de la capital valenciana 2026 durante la visita a los talleres de la Ciudad del Artista Fallero. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha considerado este lunes, preguntada por el informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) sobre el nombre de la ciudad, que esta entidad "ha perdido una oportunidad histórica de acercarse al sentir y al habla del pueblo valenciano".

"Me parece que una institución, cuanto más se acerque al pueblo al que representa, más valorada es. Y que cuando más lejana es, en este caso de cómo hablan los valencianos, más lejana está", ha manifestado la primera edil.

Catalá se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado a la Ciudad del Artistas Fallero, preguntada por el informe en el que la AVL rechaza la propuesta planteada por el Ayuntamiento de cambiar el topónimo en valenciano de la ciudad, 'València', para escribirlo con la tilde cerrada ('Valéncia').

Esta entidad ha considerado que el consistorio no ha aportado ningún argumento para justificar esa modificación y ha apuntado que la denominación "correcta y adecuada" de la ciudad desde el punto de vista histórico y lingüístico es la "tradicional" y "única" València.

"Esta es una oportunidad histórica que la AVL ha perdido", ha reiterado la primera edil, que ha lamentado que "en otros municipios se haya aceptado el cambio" propuesto.

"Conozco los antecedentes y conozco esos expedientes", ha afirmado la responsable municipal respecto a esos casos, a la vez que ha aseverado que para la capital valenciana "se hubiera podido aceptar" el planteamiento de su equipo de gobierno "como se ha aceptado en otras ocasiones".

"Por tanto, lamento mucho esta posición" de la AVL respecto a València, ha remarcado su primera edil. "Como alcaldesa de València he de decir que --esta entidad-- está lejos de la realidad", ha insistido.

María José Catalá ha manifestado que "la prueba más evidente" de eso "es que en su informe dice que se escriba València, con el acento abierto, pero que se pronuncie con el acento cerrado". "En el mismo informe, negro sobre blanco", ha subrayado la alcaldesa, que ha instado a "acercarse a cómo habla la gente".

Respecto a la doble denominación para la capital valenciana, en castellano y en valenciano, la primera edil ha indicado que se continuará el trámite correspondiente, teniendo en cuenta que "el Ayuntamiento de València es absolutamente soberano" en esta cuestión.

"Continuaremos el trámite para que haya una doble denominación como han hecho en otros municipios, como por ejemplo Castelló en su día y otros", ha dicho.

A continuación, Catalá se ha referido de nuevo a "la denominación valenciana" de la ciudad y ha reiterado que lamenta " mucho" la posición de la AVL, recogida en su informe, "porque aleja mucho" a esta entidad "del pueblo valenciano" y "de su forma de hablar".

"Es una contradicción absoluta que se diga cómo se ha de escribir, pero que se recomiende que se pronuncie en la e cerrada", ha apostillado. "Respeto absoluto, pero lamento esa distancia" en "cómo habla el pueblo", ha insistido.

"INVENTAR UN DEBATE QUE NO EXISTÍA"

Desde la oposición en el consistorio, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha manifestado que "València nunca ha tenido ningún problema con su nombre" y ha asegurado que "el problema lo ha creado María José Catalá, que ha querido romper el consenso e inventar un debate que no existía".

"Este conflicto lo ha fabricado Catalá desde el primer día", ha expuesto Robles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Asimismo, la representante de Compromís ha aseverado que se sabía "cuál iba a ser el resultado de la AVL" sobre el nombre de la capital valenciana, "porque era evidente". "Porque era lo que correspondía y porque es lo que establece la competencia lingüística", ha afirmado.

Robles ha considerado que "Catalá ha hecho perder tiempo y dinero a todos los valencianos". "Jugar a lingüista nos está saliendo muy caro. Está poniendo su interés político por encima del de la ciudad", ha criticado.

Así, la representante de Compromís ha declarado que "por culpa del capricho de la alcaldesa, esta ciudad ha perdido tiempo, ha perdido dinero y ha perdido energía en una polémica absurda". "Si tiene alguna duda sobre cuál es el nombre de la ciudad, que mire cuál es el logo del Ayuntamiento desde el año 2009, cuando Rita Barberá (PP) acató el dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua", ha subrayado.

Papi Robles ha avanzado que Compromís pedirá a Catalá "que abandone este falso debate que ha creado para tapar sus problemas", "que se dedique a resolver los problemas reales de la ciudad, y que respete un nombre consolidado, avalado por la justicia y que contó con el apoyo unánime de todos los grupos municipales hasta su llegada" a la Alcaldía.

"Ya está bien de inventar problemas donde no los hay. Ya está bien de utilizar el valenciano para dividir. Lo que toca es respetar la lengua, respetar la ley y respetar la ciudad", ha añadido la portavoz de Compromís.

"CORTINA DE HUMO"

Por parte del PSPV-PSOE, el portavoz de esta formación, Borja Sanjuan, ha reprochado a María José Catalá que genere "falsos debates lingüísticos" como "cortina de humo para tapar que no quiere que se use la denominación valenciana de València".

"El objetivo de María José Català nunca ha sido acercar la manera de escribir a la manera de hablar de los valencianos. El objetivo ha sido meter como cortina de humo el debate de la doble denominación para imponer el nombre en castellano", ha agregado Sanjuán en un comunicado. Asimismo, ha indicado que "lo que molesta al PP no es el sentido del acento sino que València tenga la denominación toponímica en valenciano".

El edil socialista ha remarcado que "ese es el único objetivo de esta polémica estéril mediante la que pretenden menospreciar a la AVL y hacen declaraciones que nunca se atreverían a hacer sobre la Real Academia Española de la Lengua".

"Piensan que el valenciano es una lengua de segunda que no merece una academia propia y que no debe tener criterios ortográficos y normas lingüísticas propias. Por eso la desprecian y por eso la intentan arrinconar como una cuestión popular que no cabe en lo institucional", ha continuado Borja Sanjuan.

El portavoz del PSPV ha asegurado que Catalá debe "tratar de continuar, como han hecho los gobiernos anteriores, un trabajo de reivindicación de la lengua y de la cultura valenciana en una ciudad que si quiere ser capital de la Comunitat Valenciana tiene que ejercer como tal también en temas lingüísticos".