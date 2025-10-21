València celebra el III Año Jubilar del Santo Cáliz con muestra explicativa, ruta urbana y marca actualizada

El arzobispo de València, Enrique Benavent, junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, durante la presentación de las actividades del III Año Jubilar - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

El nuevo Centro de Recepción de Visitantes funcionará como punto de acogida e información durante la celebración

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València se prepara para la celebración del III Año Jubilar del Santo Cáliz con una muestra explicativa, una nueva ruta urbana y el estreno de la nueva marca actualizada para dar a conocer la importancia de esta reliquia y situar a la ciudad del Turia como "como referente de turismo cultural y religioso" internacionalmente.

El programa de acciones del III Año Jubilar del Santo Cáliz se ha presentado este martes en L'Almodí y ha contado con la participación de la alcaldesa de València, María José Catalá; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y la concejala de Turismo, Paula Llobet.

También han asistido el presidente de la Fundación Santo Cáliz, Carlos Alfonso Cuñat, así como diferentes miembros de la corporación y de representantes de numerosas asociaciones y entidades de la sociedad civil.

El Año Jubilar del Santo Cáliz se celebra desde 2014 y cada cinco años, desde la concesión del papa Francisco. La apertura oficial de esta tercera convocatoria se desarrollará el próximo 30 de octubre en la Catedral de València en un acto en el que se hará entrega a las parroquias de la Mare de Déu de Montserrat de Picanya, Sant Jordi de Paiporta y la Mare de Déu de Gràcia del barrio de la Torre (Valencia), una copia de la reliquia del Santo Cáliz.

Según ha indicado Benavent, estas parroquias fueron algunas de las "más afectadas por las inundaciones del año pasado" y se ha decidido hacerles entrega de este regalo en reconomiento por su "solidaridad" durante la tragedia de la dana.

Asimismo, la alcaldesa de València ha indicado que con la puesta en marcha del nuevo Centro de Recepción en el Almudín arranca "esta campaña especial, que supone una oportunidad para reivindicar y mostrar una identidad que es única, y para reforzar el papel de València como ciudad patrimonial y destino de turismo cultural y religioso de primer orden, alineada con los valores de un turismo sostenible y de calidad".

PUNTO DE ATRACCIÓN Y RECEPCIÓN PARA PEREGRINOS

La apertura del Centro de Recepción de Visitantes del Santo Cáliz ha sido posible gracias al convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación del Santo Cáliz, que está dotado con un presupuesto de 100.000 euros para financiar el propio centro, la muestra expositiva y la formación especializada del personal de atención al visitante.

Además de la atención a las personas visitantes, y a los turistas y peregrinos que lleguen a València atraídos por esta nueva propuesta, el centro del Almudín albergará también una muestra explicativa sobre el Santo Cáliz que incluye un cubo inmersivo con tecnología láser.

Este elemento se instalará de manera temporal en este centro de recepción de visitantes a lo largo de 2026, dado que el centro funcionará en este espacio hasta el año 2027, cuando el Centro de Interpretación del Santo Cáliz en la Casa del Relojero será el que cumpla el cometido de ser punto de atracción y recepción para peregrinos, visitantes e investigadores.

Otra de las iniciativas del Año Jubilar es la nueva 'Ruta Urbana del Santo Cáliz', un itinerario por la ciudad que marca todos los puntos vinculados a la historia de la reliquia: el Real Monasterio de la Trinidad, el Museo de Bellas Artes, los Jardines del Real, el Convento de Santo Domingo, el Real Colegio del Patriarca, la Lonja de la Seda, las Torres de Serranos, el Palau dels Borja, la Basílica de la Virgen, la plaza del Arzobispado y, finalmente, la Catedral de València; y a la que se sumará el Centro de Interpretación del Santo Cáliz como punto de partida.

Junto a todo ello, también se va a estrenar una nueva imagen y marca actualizadas, bajo el lema 'Valencia, Ciudad del Santo Cáliz'. Se trata de una acción que cuenta con un presupuesto de 150.000 euros, y que prevé la presencia de la campaña promocional en medios nacionales e internacionales, y en espacios de alta visibilidad como el aeropuerto de València.

El programa incluye también otras acciones, como la tematización de las oficinas de turismo, el desarrollo de una web y una app autoguiada, la formación del personal turístico, la exposición del MuVIM 'Un món per descobrir. El Sant Calze de València', así como la creación de materiales divulgativos.

"IMPULSO DURADERO"

A este respecto, Catalá ha apuntado que estas acciones, que se han diseñado en el marco de la celebración del Año Jubilar 2025-2026, no van a quedar en algo "puntual" sino que "tienen vocación de continuidad".

La primera edil ha destacado la voluntad del gobierno municipal para que este Tercer Año Jubilar sea "un impulso duradero para el conocimiento del Santo Cáliz y para la proyección internacional de nuestra ciudad como referente de turismo cultural y religioso".

Por ello, ha reiterado la petición al Gobierno central, ya expresada formalmente en marzo, para que declare el Tercer Año Jubilar del Santo Cáliz como Acontecimiento de Excepcional Interés Público "por su dimensión espiritual, patrimonial, cultural y económica que trasciende nuestras fronteras; y porque no tiene ningún sentido que se estén respaldando eventos en otras ciudades de España y se dé la espalda a un acontecimiento como éste, cuya repercusión internacional e histórica es indudable", ha defendido.

Finalmente, Catalá ha animando a la ciudadanía a disfrutar de este acontecimiento que "está a punto de arrancar" y, durante el cual, "València volverá a situarse en el foco nacional e internacional, acogiendo a cientos de miles de visitantes atraídos por la fe, por la historia o simplemente la curiosidad de descubrir una de las reliquias más importantes de la cristiandad". "Una ocasión única para mostrar al mundo el gran patrimonio cultural de la ciudad y su hospitalidad", ha subrayado.

RIQUEZAS Y SIGNIFICADOS

Por su parte, el arzobispo ha puesto en relieve la celebración de este nuevo año jubilar que supone "una ocasión especial para continuar dando a conocer esta reliquia desde sus diferentes riquezas y significados, suscitando múltiples iniciativas culturales, turísticas, de peregrinación y investigación, pero también, de reflexión y de enriquecimiento personal y espiritual sobre su significado más profundo, más esencial desde los valores cristianos".

En esta línea, ha señalado que el Santo Cáliz es "un signo de comunión que invita a la unidad y al diálogo" por lo que este año, coincidiendo también con la celebración del Año Jubilar en toda la iglesia universal, se ha decidido que el lema del jubileo del Santo Cáliz sea 'El cáliz de la esperanza'.

"La esperanza que es una de las virtudes cristianas y una de las cosas que más necesita nuestro mundo en este momento en el que estamos viviendo. Porque vivimos en un mundo en el que demasiadas personas se dedican a matar las esperanzas de sus hermanos y los cristianos no estamos llamados a matar ni a ahogar ninguna esperanza legítima de ningún ser humano, sino a sembrar esa esperanza", ha reivindicado.