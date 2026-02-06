València celebrará el año chino del Caballo de Fuego con talleres, exhibiciones y la Gran Cabalgata

Archivo - Una mujer durante la cabalgata del Año Nuevo Chino en València. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Confucio de la Universitat de València (ICUV) despliega hasta el próximo 3 de marzo un conjunto de actividades y exhibiciones culturales con motivo de la llegada del Año Nuevo Chino, que en 2026 corresponde al 4724, según el cómputo tradicional, y al Caballo de Fuego.

El público podrá disfrutar de talleres, conferencias, actuaciones musicales y exhibiciones de caligrafía, que culminarán el sábado 14 de febrero en los actos centrales en la plaza del Ayuntamiento, donde se habilitarán carpas y un escenario desde las once de la mañana.

Ese mismo día, tendrá lugar la XIII Gran Cabalgata del Año Nuevo Chino a las 17.30 horas, que se iniciará en la calle Pelayo para continuar por la de Xàtiva, Marqués de Sotelo y concluir en la citada plaza del Ayuntamiento.

Esta edición será la decimotercera que se celebra en lra ciudad, cuyo inicio se remonta al año 2012 por iniciativa del Instituto Confucio. El desfile está organizado por la Federación de Asociaciones Chinas de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y el propio Instituto Confucio.

En esta gran cabalgata desfilarán los diversos grupos folklóricos y culturales de China que tienen presencia en la sociedad valenciana. Durante el recorrido, el público podrá admirar exhibiciones de taichí, artes marciales y las danzas del león y el dragón.

Asimismo, más de un centenar de integrantes de los grupos de percusión de batuchina, una mezcla propia de ritmos brasileños y música tradicional china, amenizarán un pasacalle por uno de los barrios neurálgicos para la comunidad china en València.

CALENDARIO TRADICIONAL

Durante el desarrollo de estos actos, el ICUV regalará un calendario tradicional que edita anualmente en lengua china, valenciana y castellana, y que será caligrafiado por maestros en lengua china para aquellos interesados. En la pasada edición se congregaron más de 20.000 personas por las calles del centro de la ciudad a lo largo de la jornada.

Por lo que respecta a las actividades organizadas por el ICUV, destacan talleres de taichí para participar en la cabalgata, talleres infantiles de manualidades, así como charlas sobre las diversas tradiciones de esta festividad y la colaboración con el concierto de Año Nuevo 'Los Colores de China', interpretado por la Shanghai Chinese Orchestra en el Palau de Les Arts.

Este año 4724, según el calendario tradicional, comienza oficialmente el 17 de febrero de 2026 y finalizará el 5 de febrero de 2027. El animal que le corresponde es el Caballo de Fuego, el séptimo de los doce que componen la serie de animales del zodiaco chino: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

En el calendario gregoriano, el inicio de la Fiesta de la Primavera, que es su denominación autóctona, corresponde al periodo comprendido entre el 21 de enero y el 19 de febrero. Es decir, la duración de un ciclo lunar. Su inicio lo marca la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno.