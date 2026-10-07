El Valencia CF estima que el precio medio del abono del Nou Mestalla será de 537 euros, un 10,25% menos que el actual

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El Valencia CF prevé que el precio medio del abono del Nou Mestalla será de 537 euros, un 10,25 por ciento menos que el actual, fijado en 599 euros. En concreto, el pase más barato --ubicado en la Grada Superior, en el fondo norte y sur-- cuesta 300 euros, al igual que en el actual Mestalla --en Gol Xicotet Alto y Gol Gran Alto--, mientras que el más elevado de la nueva casa valencianista tiene un precio de 1.700 euros, 75 menos que la butaca más cara del actual estadio.

Así lo han dado a conocer desde el club en un desayuno informativo en el que se han abordado los detalles sobre el traslado al Nou Mestalla, así como los precios de los nuevos abonos. El Valencia CF prevé alcanzar unos ingresos de 37 millones de euros entre abonos y ventas de entradas durante la próxima campaña con la mudanza a la nueva parroquia valencianista.

Los abonos, cuyos precios oscilan entre los 300 y los 1.700 euros, se pagarán entre junio y julio, como es habitual, con la campaña de abonados, si bien la selección de los nuevos asientos deberá realizarse por parte de los aficionados a partir del 17 de noviembre hasta mayo de 2027.

La creación de grupos, si los fans quieren agruparse en el Nou Mestalla, se llevará a cabo del 14 al 30 de octubre. Si un aficionado opta por acudir solo al Nou Mestalla, se contabiliza como un grupo formado por una persona.

A partir de ahí, tras establecerse el orden en base a la antigüedad de todos los aficionados del grupo, mediante la media de los números de socio de cada aficionado, el Valencia CF informará de los turnos de elección a cada grupo y será citado el 'capitán' de este para elegir la ubicación en el nuevo estadio.

HERRAMIENTA 3D

Para ello, el club convocará a un portavoz de cada grupo, el 'capitán', y este tendrá la opción de acudir a Mestalla, a la Sala 1923, para elegir las localidades de sus compañeros y ser asesorado por trabajadores de la entidad. También puede materializar esta gestión de manera online. El Valencia CF, además, ha habilitado una herramienta 3D para que cada fan pueda vislumbrar cómo se visualiza el terreno de juego desde todas las localidades posibles.

Esta plataforma 3D es accesible desde cualquier dispositivo y ofrece una representación inmersiva del Nou Mestalla para que el aficionado pueda recorrer las diferentes zonas e interiores y conocer la visión que tendrá desde cada sector del estadio, tomando como referencia una posición centrada dentro de cada sector para mostrar la perspectiva correspondiente.

Tras este proceso, que se extenderá hasta mayo del próximo año, se realizará el importe del precio del nuevo abono, mediante un pago único o financiado, como es habitual.

DATOS Y PRECIOS

El Nou Mestalla es un estadio totalmente simétrico, con las 70.044 localidades cubiertas, asientos más amplios y con unos mejores accesos. En cuanto a los precios, el abono más barato en el Nou Mestalla es igual que el precio más barato del actual Mestalla (300 euros).

El precio más caro del Nou Mestalla es más barato que el precio más caro del actual Camp de Mestalla (1.700 vs 1.775 euros). En el Nou Mestalla habrá un 20% más de abonos que en el Camp de Mestalla por menos de 450 euros. En cuanto a los descuentos, se mantienen igual que en la pasada temporada 25-26.

Cabe destacar que habrá zonas no abonables debido a diversos criterios y restricciones, como la normativa de la UEFA (5.340), la Grada Visitante (853 en La Liga y hasta 3.495), acuerdos con patrocinadores y con otras entidades (unas 7.000 localidades).

Actualmente, en Mestalla hay 40.076 abonados y el club ha alcanzado la cifra de 11.500 Socio VCF no abonados, lo que supone un total de 51.576 Socio VCF, puesto que los abonados son también Socio VCF. Para facilitar que todos ellos puedan participar en el proceso de elección de sus asientos en el Nou Mestalla con la mayor comodidad posible, se han paralizado las nuevas altas de Socio VCF.

No obstante, una vez finalizada la 'Fase 1-Creación de Grupos', se volverá a abrir la opción para hacerse Socio VCF y crear una lista de espera para posibles nuevas altas, si el Club así lo decide.

En cuanto a los precios de los nuevos abonos, una localidad en la Grada de Animación (2.235 asientos) tiene un coste de 340 euros, 30 más que en la actual. En la Superior (16.427), la más elevada de todo el estadio, los precios oscilan entre los 300 y 450 euros, mientras que en la Alta (15.400), entre los 400 y 650.

Sobre los abonos de la Grada Media (14.373), el precio menos elevado es de 600 euros y el más caro, de 1.100. Y en la Baja (21.828), el importe del nuevo abono abarca desde los 1.100 hasta los 1.700 euros, 75 menos que en el actual Mestalla. Los precios son más altos si la localidad se halla más cerca del terreno de juego. Al ser simétrico, todos los sectores, al ser idénticos, tienen el mismo precio, salvo algunos de la Grada Superior, donde hay una discriminación de hasta 50 euros entre localidades ubicadas en oeste y este.

Sobre las personas con movilidad reducida (PMR), pueden adquirir pases en abono general o en zonas 'hospitality'. Los abonados PMR en aforo general pagarán un importe de 300 euros. Si acuden al Nou Mestalla con acompañante, esa persona también abonará otros 300 euros. El nuevo estadio dispone de 137 localidades PMR, frente a las 40 del estadio actual.

EXCEPCIONES Y DESCUENTOS

Así las cosas, el club también ha contemplado diferentes excepciones. Entre ellas, los menores de 16 años no afectan a la media de un grupo. Por otra parte, los abonados de más de 50 años de antigüedad --son del 1 al 393-- (desde al menos el 01/07/1976) podrán agrupar a cuatro personas más sin afectar a su turno.

Y la tercera se refiere a una lista de espera datada en 2007 de unas 3.000 personas que abonaron 100 euros para poseer así de preferencia a la hora de la mudanza de Mestalla al nuevo estadio. El club ha contactado con ellos y la mayoría, según el Valencia CF, está interesada, por lo que se les ha asignado el número de Socio VCF 40.000, puesto que muchos de ellos no eran siquiera abonados.

Por otro lado, los descuentos se mantienen. Hay una rebaja del 50% del montante total del abono a todos los Infantiles (nacidos después del 01/06/2011), del 10% a los Juveniles (nacidos entre el 01/06/2002 y el 31/05/2011) y del 10% también para los mayores de 65 años (nacidos antes del 31/05/1962). Para los adultos, no se aplica ningún descuento de edad.

También, en la misma línea, el accionista disfrutará de una rebaja del 5% (para todo aquel que tenga once acciones antes del 30/04/2027) y el abonado obtendrá un 10 o, incluso, un 15% de descuento si acude al 80 o 100%, respectivamente, de todos los partidos que se disputen en Mestalla.