València contrata la nueva réplica de la Senyera para que esté lista antes del centenario en 2028

València contrata la elaboración de la nueva réplica de la Senyera para que esté lista antes de su centenario en 2028 - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha adjudicado a la empresa Artesanía Suay SL el contrato para la realización de una nueva réplica de la Reial Senyera, la bandera privativa de la ciudad, que deberá realizarse con "la mayor fidelidad" a todos sus elementos, tanto en los materiales como en las técnicas de confección, para que pueda desfilar en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre de 2027 y, por tanto, esté lista antes de su centenario, ya que la actual cumple cien años en 2028.

El consistorio ha invertido 178.408,45 euros (IVA incluido) para "la elaboración de un nuevo facsímil, con el objetivo de que la bandera pueda desfilar por las calles de la ciudad durante la procesión cívica del 9 d'Octubre del año que viene", ha señalado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Desde el Ayuntamiento subrayan que se trata de "unos trabajos de una especial complejidad técnica y artesanal". En este sentido, el contrato comprende, además de la confección de la parte textil, la elaboración de una nueva réplica integral de la Senyera de València, con sus bordados, cordones, borlas y con su pasamanería, así como de un nuevo asta y de un nuevo tahalí, y el montaje final del conjunto para que su entrega completamente acabado y preparado para ser llevado en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre del año que viene.

Asimismo, la reproducción se realizará buscando la mayor fidelidad posible a la Senyera histórica, tanto en los materiales como en las técnicas utilizadas. En concreto, los trabajos incluyen el tintado de la seda de acuerdo con las referencias cromáticas obtenidas en los estudios realizados sobre la pieza histórica, la textura tradicional de la seda, la elaboración artesanal de la pasamanería, el bordado y confección de la parte textil, la realización del asta y del tahalí, y el montaje final del conjunto.

El contrato exige, entre otros perfiles, la participación de profesionales especializados en tintes naturales, textura tradicional de seda en telares Jacquard, pasamanería artesanal y carpintería y ebanistería.

Como novedad, el nuevo conjunto incorporará varias mejoras funcionales dirigidas a facilitar su uso y conservación durante los actos institucionales. Más específicamente, el asta dispondrá de un asa regulable para adaptarse a las diferentes personas portadoras y de un sistema destinado a evitar que la cuerda utilizada durante la bajada y la subida de la Senyera por el balcón de la Casa Consistorial pueda producir daños en la cimera.

El nuevo tahalí será también adaptable y estará diseñado para distribuir adecuadamente el peso y para facilitar el transporte de la Senyera durante la Procesión Cívica. Con carácter previo a la ejecución material de la nueva réplica de la Senyera, la adjudicataria tendrá que redactar un proyecto técnico de ejecución, que tendrá que ser revisado y aprobado por el Ayuntamiento de València.

A partir de este proyecto, se desarrollarán sucesivamente las fases de tintado, textura y pasamanería, confección y bordado, realización del asta y del tahalí, montaje y de documentación final de los trabajos. La colocación del remate superior, reutilizado de la bandera de 1928, será efectuada por los técnicos municipales del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, quienes se encargarán de su ajuste final sobre el nuevo conjunto.

Previamente, la empresa adjudicataria coserá el nuevo lambrequín en la base de este remate, y fijará los cordones y las borlas, de forma que queden correctamente dispuestos.

En otro orden de cosas, el contrato prevé la documentación audiovisual de todo el proceso de manufactura, mediante un vídeo que tendrá que ser entregado al Ayuntamiento junto con los brutos de las grabaciones; la conservación de los materiales sobrantes de seda, hilos, colorantes, tejidos, bordados y pasamanería para posibles reparaciones futuras; y la elaboración de una memoria técnica final de los trabajos realizados.

Finalmente, la nueva réplica de la Senyera contará con un periodo mínimo de garantía de tres años, durante el cual se realizarán inspecciones periódicas sobre su estado de conservación, incluida la evolución de los tintes, la parte textil y el resto de elementos que componen el conjunto. La bandera privativa de la ciudad La Senyera de València es la bandera privativa de la ciudad.

En su origen encabezaba la milicia urbana en las acciones militares en defensa de los fueros y privilegios del municipio, portada por su máxima autoridad, el justicia.

La Senyera se exhibía como señal de movilización en lugares visibles, como la sala del Consell o las murallas, acompañada por pregones y toques de campana, y era seguida por caballeros y milicias según establecían los fueros reales. Sin llegar a abandonar esta función, con el tiempo fue adquiriendo un papel ceremonial, al incorporarse a los actos solemnes de la ciudad.

Al menos desde mediados del siglo XV, la Senyera de València se conforma con las barras oriflama de la Casa de Aragón y una franja azul sobre la que se despliega la corona real concedida por Pere el Cerimoniós. El mástil está rematado por una cimera de plata con yelmo coronado, del que emerge un dragón alado (rat penat), símbolo dinástico y de la ciudad.

El Museo Histórico Municipal conserva una Senyera antigua con estas características (tradicionalmente se considera de 1545), y cuyo uso en numerosos actos oficiales está acreditado al menos desde finales del siglo XIX. Este uso ha provocado un notable deterioro, hasta el punto de que a finales de la década de 1920 su estado de conservación era crítico.

En 1927, el Ayuntamiento encargó a Eduardo Sanchis Romero la confección de una copia, y restauró y preservó el original. Al siguiente año se utilizó el facsímil entregado en las ceremonias institucionales, particularmente en la procesión cívica del 9 d'Octubre.

COMPROMÍS: "PENDIENTE DESDE HACE MÁS DE TRES AÑOS"

Por su parte, la concejala de Compromís Glòria Tello ha lamentado "que haga falta que se acerque el 9 d'octubre y que la oposición insistamos para que el gobierno de Catalá se acuerde de la Senyera y de su proceso de confección de una réplica pendiente desde hace más de tres años".

Según afirma la edil de la coalición, "el proceso de restauración de la Senyera, ubicada en el Museu Històric Municipal, fue llevado a cabo por el último gobierno municipal de Compromís por responsabilidad con la conservación de nuestro patrimonio y de las señas de identidad de los valencianos y valencianas". "Un proceso que fue precedido por un riguroso estudio científico del estado de conservación y del proceso de confección de la bandera", apunta.

"Este proceso, sin embargo, debía completarse con la confección de una réplica de la bandera original de 1545, para garantizar una correcta conservación de la Senyera que actualmente procesiona cada 9 d'octubre sin poner en riesgo nuestro patrimonio. Tres años después, pero, con el cambio de gobierno municipal, todavía no se ha confeccionado esta réplica. De hecho, la actual alcaldesa anunció en octubre de 2024, hace ahora dos años, la contratación de la nueva réplica para poder empezar a procesionar a partir de 2026", concluye.