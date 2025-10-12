València desactiva el plan de lluvias puesto en marcha por la dana Alice

Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en València - Rober Solsona - Europa Press

La ciudad ha registrado 50,9 l/m2, según el pluviómetro de la Aemet

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha desactivado, sobre las 7.57 horas de este domingo, el plan de lluvias puesto en marcha ante la alerta por la dana Alice. Igualmente, no se han registrado incidencias a lo largo de la noche en la ciudad.

Así lo han informado fuentes municipales, que han detallado que el pluviómetro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado 50,9 litros por metro cuadrado (l/m2) en València.

Asimismo, los pluviómetros municipales indican que se han acumulado 57,75 l/m2 en el parque de Cabecera; 56,25 l/m2 en Ibiza; 53,80 l/m2 en Vara de Quart; 48,75 l/m2 en Ronda Sur; 48,60 l/m2 en La Torre.

También han registrado 47,75 l/m2 en Benimamet; 46,25 l/m2 en Mestalla; 45 l/m2 en Alameda; 42,80 l/m2 en Bombeo Massarrojos; 42,50 l/m2 en Grandes Vías; 41,50 l/m2 en COS; 39,80 l/m2 en Cano Molinera; 29,90 l/m2 en El Saler y 26 l/m2 en EDAR Perellonet.