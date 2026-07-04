València despide los Gay Games XII con música y color y da el relevo de la diversidad a Perth 2030

València pone este sábado el broche final a los Gay Games XII con la ceremonia de clausura desde La Fonteta. Así, la ciudad despide la mayor cita deportiva y cultural del mundo basada en la diversidad cediendo el testigo a Perth, la ciudad australiana que - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

València pone este sábado el broche final a los Gay Games XII con la ceremonia de clausura desde La Fonteta. Así, la ciudad despide la mayor cita deportiva y cultural del mundo basada en la diversidad cediendo el testigo a Perth, la ciudad australiana que organizará la edición de 2030.

La ceremonia de clausura ha comenzado con el desfile oficial protagonizado por las delegaciones participantes, las personas becadas por el programa de 'scholarships', el voluntariado y con la delegación de Perth 2030, cerrando la comitiva, informa el Ayuntamiento de València.

Tras los parlamentos institucionales de la Federación de Gay Games y el Comité Organizador de los GGVLC2026, el coro de los Gay Games València ha hecho una última actuación y se ha proyectado un vídeo retrospectivo con los mejores momentos de esta edición.

En palabras del presidente de Avegal, Juan Velasco, "estos Gay Games son fruto del deseo de llevar la diversidad a todos los actos en que hemos sido quienes realmente somos, sin miedos, sin barreras".

Y Jon Landa, miembro del equipo de GGVLC26, anima a "llevar con vosotros este espíritu de diversidad allí donde vayáis y que, dentro de cuatro años, volveremos a celebrar unidas desde Perth".

Uno de los momentos centrales de la gala ha sido la entrega ceremonial de la bandera de la Federación de Gay Games, que ha entrado en el pabellón portada por una representación local, en un gesto que une la tradición valenciana con los valores de diversidad de los juegos. València, además, ha entregado la enseña a la delegación de Perth 2030, que ha presentado su proyecto de sede ante el público asistente.

La música es otra de las grandes protagonistas de la velada, conducida por She-La Fletcher, y que presenta un cartel con las actuaciones de Nebulossa, Rebeca y Mia Collado, además de las sesiones de Alicia DC y Suri. También intervienen los coros del programa de becas poniendo voz al mítico 'Imagine'. También el público ha participado en un canto colectivo de 'A Quién Le Importa', convertido en himno de la diversidad.