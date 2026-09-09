València felicita al Premio Planeta por sus 75 años "despertando el deseo de leer" - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha acogido esta tarde un evento conmemorativo del 75 aniversario del Premio Planeta, presidido por la alcaldesa, María José Catalá, y el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras.

Màxim Huerta ha ejercido de maestro de ceremonias del evento, al que han asistido numerosas autoridades y diversas personalidades del ámbito de la política y del sector empresarial y cultural, así como representantes de la sociedad civil valenciana.

Javier Sierra, ganador del Premio Planeta en 2017, y Luz Gabás, ganadora en 2022, han participado en un encuentro literario que ha reunido a 200 invitados.

La alcaldesa ha felicitado al Grupo Planeta por estos 75 años de historia ya que "desde el primer Premio Planeta, de Juan José Mira en 1952, hasta el último de Juan del Val han pasado tres cuartos de siglo" y ha destacado que "durante este tiempo, su verdadero éxito ha sido no solo reconocer un buen libro, sino despertar el deseo de miles y miles de personas de comprarlo y leerlo".

Catalá ha anunciado que la fachada del ayuntamiento lucirá toda la noche iluminada de azul --color corporativo del Grupo Planeta-- como homenaje a esta efeméride.

Por su parte, el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia ha destacado que el galardón mejor dotado de las letras españolas a una novela inédita "no ha perdido su espíritu fundacional: fomentar la lectura y la creatividad literaria".

José Creuheras ha recordado al fundador del Premio, José Manuel Lara Hernández, y ha asegurado que se ha mantenido el espíritu con el que nació el galardón: fomentar la lectura y la creatividad literaria.

En su discurso, ha resaltado que el Premio Planeta sigue batiendo récords con 47 millones de lectores y ha valorado el "durísimo y solitario trabajo de los escritores que han presentado sus obras: 30.000 novelas a lo largo de su historia".

HISTORIAS "CON ALMA"

Javier Sierra ha afirmado que el galardón ha contribuido a descubrir nuevas voces literarias, a grandes escritores que tenían otra profesión y que salieron a la luz gracias al Planeta, mientras que Luz Gabás, que forma parte del Jurado, ha explicado que lo importante para que una obra consiga tener éxito es que la historia tenga alma, independientemente de la técnica o del género.

Es la primera vez que el Grupo Planeta organiza una serie de celebraciones de estas características con motivo del aniversario del Premio. Como culminación de este acontecimiento histórico y siguiendo una tradición consolidada a lo largo de tres cuartos de siglo, la ceremonia de entrega del Premio Planeta de Novela 2026 tendrá lugar el próximo 15 de octubre en Barcelona.