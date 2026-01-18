València gana casi 15.000 habitantes en un año y alcanza los 840.792 residentes

Archivo - Un hombre conduce un bicitaxi por las inmediaciones de la Plaza de Toros de Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 18 enero 2026 11:57
VALÈNCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

València tiene 840.792 habitantes, según la cifra oficial validada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se mantiene como tercera ciudad de España en número de habitantes tras Madrid (3.506.730), Barcelona (1.731.649) y por delante de Zaragoza (693.091), Sevilla (689.423) y Málaga (599.063).

Porcentualmente, València es la segunda ciudad que más ha crecido con un incremento de población de un 1,8%, con respecto al año anterior. Por delante está Madrid, con un crecimiento de un 2,6%, y le sigue Barcelona, que ha registrado un aumento de un 1,7%.

La población de la ciudad, que determina derechos y obligaciones de las administraciones, se obtiene de la información facilitada por la Oficina Estadística del Ayuntamiento, que procesa las cifras del Padrón Municipal del 1 de enero de 2025.

Según este registro de residentes, en la mencionada fecha, València tenía una población de 844.424 personas, 442.750 mujeres y 401.674 hombres. Por grupos de edad, el más numeroso lo conformaban quienes tenían entre 45 y 49 años y la edad media era de 44,8 años.

A finales de año, conforme contempla la legislación del Régimen Local, el Ayuntamiento remitió toda esta información al Instituto Nacional de Estadística que, en cumplimiento de sus competencias, llevó a cabo las comprobaciones oportunas para subsanar posibles errores y duplicidades.

Finalmente, el BOE publicó en diciembre las cifras oficiales que plasman, entre otros indicadores, el crecimiento demográfico de la ciudad, que el año pasado tenía 825.948 habitantes.

