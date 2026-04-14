València impulsa una ruta turística para dar a conocer a Sant Vicent Ferrer, uno de sus "personajes más universales"

Presentación ruta turística Sant Vicent Ferrer - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha presentado una nueva ruta turística, centrada en la figura de Sant Vicent Ferrer, con el fin de dar a conocer a los valencianos y a los visitantes "uno de los personajes más universales y relevantes de la ciudad", como ha indicado la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones en la capital valenciana, Paula Llobet, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Este dominico destacó por su labor como teólogo, además de como escritor y filósofo. Y su influencia trascendió fronteras, alcanzando gran notoriedad en toda Europa", ha señalado la edil.

Así, ha explicado que la propuesta de poner en marcha una ruta dedicada a Sant Vicent Ferrer "nace con la voluntad de acercar" su figura "al vecindario y a quienes visitan València". La iniciativa plantea "un recorrido que permite descubrir su vinculación con la ciudad, así como su legado histórico, cultural y espiritual".

"Además, contribuye a consolidar a València como referente de turismo religioso y cultural, capaz de atraer a un visitante más especializado interesado en experiencias con mayor contenido y valor patrimonial", ha añadido la responsable municipal.

"Esta ruta supone un paso firme en nuestro compromiso por acercar la figura de Sant Vicent Ferrer a todos los valencianos, especialmente a los más jóvenes, que son quienes deben recoger el testigo de nuestra tradición", ha agregado la concejala de Fiestas y Tradiciones en la capital valenciana y presidenta de la Junta Central Vicentina (JCV), Mónica Gil.

Esta edil ha afirmado que "la implicación de los jóvenes es clave". "Si conseguimos que conozcan su historia y se identifiquen con ella, estaremos garantizando el futuro de la tradición vicentina. No se trata solo de recordar quién fue Sant Vicent, sino de entender su legado, su dimensión universal y el papel fundamental que ha tenido en la historia y en la identidad de València", ha remarcado.

"Queremos que esta ruta sea una herramienta viva que permita descubrir, recorrer y sentir la huella de nuestro patrón en la ciudad, conectando pasado, presente y futuro", ha manifestado Gil.

Paula Llobet ha destacado, asimismo, que "la propuesta también pretende estrechar lazos con Francia, país donde reposan los restos del santo". "Su legado sigue muy presente en València, ciudad que le vio nacer y donde aún se conservan diversos espacios y monumentos vinculados a su vida y a los milagros que se le atribuyen", ha dicho.

La iniciativa de poner en marcha esta ruta ha sido impulsada por el Ayuntamiento de València en colaboración con la Orden de Caballeros Jurados de Sant Vicent Ferrer, "responsables, entre otros hitos, del traslado de una de las reliquias más importantes del santo, su brazo".

LUGARES SIGNIFICATIVOS

Desde el consistorio han explicado que fruto de esta colaboración, se ha diseñado un recorrido que conecta algunos de los lugares más significativos de su biografía, como la plaza del Miracle del Mocadoret, la iglesia del Corpus Christi o su casa natalicia, conocida como el Pouet de Sant Vicent.

"Iniciativas como esta refuerzan nuestras fiestas y les dan profundidad, porque ayudan a comprender el verdadero significado de lo que celebramos. Sant Vicent Ferrer es nuestro santo más universal y esta ruta contribuye a poner en valor su figura, proyectándola también hacia el exterior y reforzando los vínculos históricos con ciudades como Vannes", ha afirmado Mónica Gil.

La concejala de Fiestas y presidenta de la JCV ha aseverado que "esta iniciativa no solo dinamiza la fiesta, sino que la enriquece culturalmente y la proyecta con más fuerza", además de consolidar a València "como referente en la preservación de sus tradiciones".

La ruta permite además acercarse a aspectos menos conocidos de la vida de Sant Vicent Ferrer, "como su vinculación con la fundación de lo que se considera el colegio más antiguo del mundo", ha apostillado el Ayuntamiento.

VISITAS GUIADAS

Este itinerario puede realizarse de forma autónoma a través de la web del consistorio de la capital valenciana. No obstante, para facilitar su difusión, esta corporación local ha organizado un programa de visitas guiadas gratuitas en distintas fechas y en varios idiomas.

Las visitas por la tarde arrancan este martes, 14 de abril, a las 17.00 horas y se harán también el jueves, 16 de abril. Estas serán en castellano. Este miércoles, 15 de abril, y el viernes, 17 de abril, serán en valenciano.

Por la mañana se llevarán a cabo visitas a las 11.00 horas. Estas se desarrollarán el 25 de abril en castellano, el 26 de abril en valenciano, el 2 de mayo en francés, el 3 de mayo en inglés, el 23 de mayo en valenciano y el 24 de mayo en castellano.

INSCRIPCIÓN PREVIA

Para participar será necesaria inscripción previa a través del correo electrónico inscripcionturismo@valencia.es. Las plazas se asignarán por orden de solicitud, con un mínimo de diez y un máximo de veinte personas por grupo, en cumplimiento del decálogo de buenas prácticas acordado entre el Ayuntamiento de València y la Asociación de Guías de Turismo de la Comunitat Valenciana, dado que el recorrido se desarrolla en el entorno de Ciutat Vella.